São João de Campina Grande, na Paraíba, retorna após dois anos

Qual é o maior São João do Mundo? A rivalidade entre as cidades de Caruaru, em Pernambuco, e de Campina Grande, na Paraíba, está de volta após o cancelamento das festas por causa da covid-19, nos últimos dois anos.

Na semana passada, Caruaru abriu a programação que vai até o mês de julho. E, nesta sexta-feira (10), é a vez da cidade paraibana de Campina Grande retomar os festejos juninos.

A abertura das festas de São João deve reunir um público de 100 mil pessoas no Parque do Povo. A estimativa é feita pelos organizadores do evento, que completa 39 edições.

Este ano, Campina Grande presta homenagem a um dos maiores ícones da música regional nordestina: o local principal de apresentações foi batizado como Palco Genival Lacerda.

Também conhecido como seu Vavá, o campinense Genival Lacerda gravou mais de 70 discos, ao longo de 65 anos de carreira e faleceu no ano passado, em consequência da covid-19.

A abertura oficial do São João de Campina Grande vai acontecer nesta sexta-feira, com apresentações de Xand Avião, Flávio José e Nonato Neto.

A música deve seguir reunindo milhões de visitantes durante 30 dias.

A programação vai até o dia 10 de julho e vai contar com mais de mil horas de forró e cerca de 800 atrações, entre artistas nacionais, como Elba Ramalho; além de bandas, trios, quadrilhas e grupos folclóricos.