Artesãos do Mãos e Mentes Paulistas expõem produtos para venda

Durante o mês de julho artesãos do programa Mãos e Mentes Paulistanas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho terão a oportunidade de expor seus produtos em diversas regiões da cidade, promovendo a geração de renda e o acesso ao mercado. A ação chamada de Arraial do Mãos e Mentes Paulistanas permitirá que os paulistanos que passarem pelas regiões da Freguesia do Ó, Praça do Patriarca e Vila Leopoldina adquiriram produtos dos empreendedores credenciados no programa.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em exercício, Armando Júnior, promover feiras de artesanato nas mais diversas regiões promove não só a cultura da cidade, como também fortalece o mercado e a economia local. “O Mãos e Mentes Paulistanas é fundamental para apoiar o setor do artesanato e manualidades, um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. O programa, além de incentivar diretamente a geração de renda e a circulação da economia, também oferece oportunidades de qualificação profissional e exposição em grandes espaços de comercialização e circulação de público”.

Para comprar os produtos basta ir ao Sacolão Freguesia do Ó, na Avenida João Paulo I, 2107, nos dias 1, 2, 3, 15,16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de julho, das 10h às 16h (sexta e sábado) e das 10h às 14h (domingo). Na Praça do Patriarca, no Centro, a feira ocorre entre os dias 18 e 23 de julho, das 11h às 17h. No Mercadão das Flores, na Rua Hayden, 105 - Vila Leopoldina, é possível conhecer os produtos nos dias 23 e 30 de julho, das 09h às 17h.

Mãos e Mentes Paulistanas

O programa foi lançado em 2019 com o objetivo a melhor da atividade econômica e social para empreendedores artesanais e manualistas da cidade. A iniciativa promove diversas atividades que fortalecem o ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local. As ações fazem o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas, a promoção de cursos e oficinas de capacitação e o acesso ao mercado e participação em eventos.

O curso de qualificação oferece conteúdos relacionados a vendas online, organização financeira, cooperativismo, sustentabilidade, plano de negócios, planejamento de coleção, fotografia de produto, entre outros temas que serão fundamentais para o artesão aumentar suas vendas e destacar o seu empreendimento. Para participar basta acessar o credenciamento online.