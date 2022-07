Defesa Civil irá a Alagoas apoiar municípios atingidos pelas chuvas

Uma equipe da Defesa Civil Nacional está sendo deslocada na noite deste sábado (2) para ajudar ao menos 24 municípios atingidos por temporais nesta sexta-feira. Os técnicos fazem parte do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) e vão atuar no planejamento de ações para a mitigação dos impactos dos desastres.

As cidades que registraram desastres são Atalaia, Branquinha, Cacimbinha, Cajueiro, Capela, Colônia Leopoldina, Jacuípe, Jundiá, Limoeiro de Anadia, Maceió, Major Isidoro, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Paulo Jacinto, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santana do Mundaú, São José da Lage, Satuba, Taquarana, União dos Palmares e Viçosa. As chuvas causaram elevações nos níveis dos rios.

Além da Defesa Civil, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão apoiar as ações de socorro e assistência humanitária, por meio do uso de veículos e aeronaves. Os Ministérios da Cidadania e da Saúde também vão atuar na força-tarefa.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste sábado, um alerta para riscos de desastres causados pelo acúmulo de chuvas em Alagoas e em Pernambuco. A previsão é que chova até 100 milímetros até o fim da manhã deste domingo (3), o que pode acarretar riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

As áreas apontadas como de maior risco são a Região Metropolitana de Recife, Agreste Pernambucano, Zona da Mata Pernambucana, Leste Alagoano, Agreste Alagoano, Sertão Pernambucano, Sertão Alagoano e Borborema.