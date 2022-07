Doação de órgãos e de sangue é tema do Sem Censura desta segunda

O programa Sem Censura, que vai ao ar nesta segunda-feira (11) na TV Brasil, aborda a doação de órgãos e de sangue no Brasil. Além de reforçar a importância do ato, a conversa busca desfazer tabus e desinformações que ainda envolvem o assunto no país. Para tratar do tema, a jornalista Marina Machado recebe os médicos Fernando Antibas Atik e Daniela Ferreira Salomão Pontes.

Com a criação da Lei 9.434 de 1997 que permite a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo para fins de transplante e tratamento, o Brasil conquistou a liderança no ranking mundial de transplantes realizados. A doação pode ser realizada em vida, por decisão do doador, ou após o falecimento da pessoa, com a anuência da família. Contudo, mais de 38% das famílias ainda rejeitam a doação de órgãos de parentes falecidos. Segundo o Ministério da Saúde, a principal causa é a falta de conhecimento dos parentes quanto a importância da prática.

Fernando Antibas Atik é doutor em ciências médicas pela Universidade de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Graduado em medicina pela Fundação do ABC Paulista, completou residência médica em cirurgia geral na Universidade Federal de São Paulo. Especializou-se em cirurgia cardiovascular pediátrica e cirurgia cardiotorácica na Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos. Atualmente, ocupa o cargo de chefe do Departamento de Cirurgia Cardiovascular e da Unidade de Transplantes do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal.

Daniela Ferreira Salomão Pontes é médica nefrologista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou em todas as subespecialidades da nefrologia, hemodiálise, diálise, transplante e por último doação de órgãos. Fez especialização no Instituto Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e também na Espanha, país responsável pelo melhor sistema de doação do mundo. Atualmente é a diretora da Central de Transplante de Órgãos do Distrito Federal.

Contribui como debatedora convidada desta edição a jornalista Manoela Alcântara, repórter do Portal Metrópoles.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h

Sem Censura – Fernando Antibas Atik e Daniela Ferreira Salomão Pontes

Segunda-feira (11), às 21h, na TV Brasil

