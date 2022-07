Elon Musk anuncia desistência de processo de compra do Twitter

O bilionário Elon Musk anunciou nesta sexta-feira (8) que está cancelando o acordo de us$ 44 bilhões compra do Twitter, e afirmou que a rede social violou várias cláusulas do negócio anunciado em abril.

As ações do Twitter chegaram a despencar 7% no pregão estendido, tendo fechado em queda de 5,1%, a US$ 36,81. Musk tinha acertado a compra da rede social por US$ 54,20 por ação.

O presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, afirmou que a companhia planeja ir à Justiça para assegurar a conclusão do negócio.

"O conselho do Twitter está comprometido em obter a conclusão da transação no preço e termos negociados com Musk", disse Taylor.

Em comunicado, os advogados de Musk afirmaram nesta sexta-feira que o Twitter "ignorou múltiplos pedidos de entrega de informação e algumas vezes os rejeitou por razões que não parecem justificadas". As informações requeridas eram sobre contas falsas ou de spam na plataforma.

O comunicado também afirma que o Twitter está ciente de estar violando o acordo desde 6 de junho. "O acordo [de venda do Twitter para grupo liderado por Musk] parece ter representações materialmente imprecisas", afirmaram os advogados.

Musk também afirmou que está desistindo do negócio porque o Twitter demitiu executivos de alto escalão e um terço da equipe de aquisição de talentos, violando cláusula do acordo que determinava que a empresa tinha obrigação de "preservar substancialmente intactos os componentes materiais de sua atual organização".

O anúncio do homem mais rico da Terra é mais um episódio em uma disputa em que ele tem cobrado do Twitter para fornecer provas de que as contas falsas e de spam representam menos de 5% do total de usuários da rede social, como afirmado pelo atual presidente-executivo da empresa, Parag Agrawal.

Os termos do negócio estabelecem que Musk terá que pagar US$ 1 bilhão em taxa de cancelamento se a transação não for concluída por motivos como problemas para assegurar financiamento para o preço acordado ou impedimento da transação por reguladores. A cláusula de rompimento, porém, não se aplicaria nos casos em que Musk decida cancelar por si só o negócio.

Daniel Ives, analista da Wedbush, afirmou que o comunicado de Musk é um "cenário de desastre para o Twitter e seu conselho de administração."

"Agora a empresa terá que brigar com Musk em uma prolongada batalha judicial para recuperar o negócio e/ou obter o pagamento da taxa de rompimento de US$ 1 bilhão no mínimo."