Fiscais apreendem mais de 3 toneladas de cobre em ferro-velho no Rio

Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro apreenderam nesta quarta-feira (20) mais de 3 toneladas de fios e cobre sem procedência em fiscalização a um ferro-velho instalado na Rua Abre Campo, no bairro de Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro. O valor aproximado do material apreendido é de R$ 150 mil.

Durante a fiscalização do estabelecimento e dos materiais armazenados, os agentes se depararam com uma grande quantidade de cobre trancados em uma sala com cadeado. Ao questionarem o proprietário sobre o material armazenado, ele não possuía comprovação da origem do material.

O responsável foi conduzido para a 36ª Delegacia de Polícia para esclarecimentos e todo o material foi apreendido. A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização abrirá processo para cassação do alvará do estabelecimento, uma vez que, de acordo com a Lei Complementar 241 de março de 2022, é proibido o recebimento, armazenamento e comercialização de cobre de origem desconhecida.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, informou que “o caminho dos fios e cobres furtados são os ferros-velhos irregulares e clandestinos. Por isso, desde o ano passado a Seop vem fazendo essas operações. Não vamos permitir que a população sofra com os furtos e a prefeitura seguirá fiscalizando diariamente esses ferros-velhos”, disse.

Desde o início de 2022, a Secretaria de Ordem Pública já realizou 42 operações de fiscalização em ferros-velhos e apreendeu mais de 6 toneladas de fios e cobre.