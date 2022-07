Hoje é Dia: datas celebram Maria Quitéria e Tereza de Benguela

Mulheres que entraram para a história serão lembradas na semana que começa hoje (24). O país celebra, nesta segunda-feira (25) o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. No século 18, Tereza de Benguela foi a líder do quilombo de Quariterê, localizado no Mato Grosso, próximo da fronteira com a Bolívia, e virou símbolo da resistência da comunidade negra e indígena que comandava por cerca de duas décadas. Em 2014, quando a data foi instituída, a Radioagência Nacional detalhou a história daquela que ficou conhecida como a Rainha Tereza do Pantanal:

O dia 25 de julho também é dedicado, em todo o mundo, às mulheres negras, latinas e caribenhas. Neste dia, há exatamente 30 anos, cerca de 400 mulheres se reuniram em Santo Domingo, na República Dominicana, para debater suas demandas políticas. O encontro foi um marco internacional da luta das mulheres, que reivindicam o combate ao racismo e à violência, além do direito ao bem viver.

Outra heroína celebrada nos próximos dias é a militar baiana Maria Quitéria, nascida em 27 de julho de 1792 - ou seja, há 230 anos. Ela foi a primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar das Forças Armadas, e a primeira combatente pelo país, no ano de 1823. Para se alistar, ela usou o nome do cunhado, ficando conhecida como soldado Medeiros. Mostrou destreza no manejo de armas e disciplina no campo de batalha, o que assegurou sua permanência nas fileiras do Exército quando foi descoberto que ela era, na verdade, uma mulher. Maria Quitéria pegou em armas durante a Guerra da Independência, na Bahia, para expulsar os últimos portugueses do território baiano. Dois episódios do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, falam de Maria Quitéria: um sobre as batalhas de 1823 e o que falou de mulheres importantes para a história do Brasil. Ouça:

E em 26 de julho, serão 70 anos do falecimento de Eva Perón. De atriz a primeira-dama da Argentina, Evita encabeçou a luta pelo voto feminino no país e tornou-se a essência de um movimento político: o peronismo. Ela faleceu aos 33 anos, por conta de um câncer uterino. Sua morte levou uma multidão às ruas de Buenos Aires. Saiba mais sobre a trajetória de Evita no História Hoje:

Computador e livros

Em um dia 24 de julho como este, mas de 1972, entrava em funcionamento o primeiro computador construído em solo brasileiro. Projetado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP), ele recebeu o apelido de Patinho Feio. Pequeno e com apenas oito bits, ele tinha menos capacidade de memória do que uma simples calculadora dos dias de hoje. Ouça neste episódio do História Hoje, de 2018:

O Dia Nacional do Escritor é comemorado nesta segunda-feira (25). Por ocasião da data, no ano passado, o Repórter Brasil, da TV Brasil, trouxe nomes como Pedro Bandeira, Conceição Evaristo, Lilia Schwartz e Milton Hatoum para falarem sobre suas inspirações, rotinas de trabalho de um escritor e o processo de criar uma história. Assista:

No mesmo dia, completam-se 120 anos do nascimento do compositor e intérprete carioca Alcebíades Barcelos, o Bide. Ao lado de bambas como Ismael Silva, Mano Edgar e Brancura, Bide fundou a primeira escola de samba do bairro do Estácio, a célebre Deixa Falar, e introduziu na bateria da escola o surdo e o tamborim:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: