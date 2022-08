Inscrições para prêmio de incentivo ao voluntariado estão abertas

O Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado 2022 está com inscrições abertas até da 7 de agosto. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e premiar a atuação de cidadãos e entidades responsáveis pelo engajamento do trabalho voluntário em ações de ajuda humanitária, transformação social de regiões e grupos vulneráveis nos últimos doze meses.

O prêmio é dividido em quatro categorias: voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil; voluntariado no Setor Público; voluntariado empresarial; e indivíduos voluntários (pessoa física). Serão premiados, de forma simbólica, 20 trabalhos, sendo um por categoria em cada região do país. O regulamento pode ser acessado aqui.

Segundo o ministério, podem concorrer ao prêmio organizações públicas e privadas e indivíduos que desenvolvam diretamente atividades de voluntariado, incluídas as entidades privadas sem fins lucrativos e as organizações religiosas que se dediquem às atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, além de órgãos ou entidades públicas.

Os critérios de avaliação são, entre outros, incentivo ao voluntariado; impacto transformador no público beneficiado pela iniciativa de voluntariado e quantitativo de público beneficiado diretamente com a iniciativa durante os últimos doze meses; contribuição da iniciativa ao público beneficiado conforme os eixos temáticos do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado; sustentabilidade da iniciativa; e inovação social.

O formulário de inscrição pode ser acessado aqui.