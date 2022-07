Maior exposição imersiva sobre Van Gogh estreia no Rio de Janeiro

O pintor holandês Vincent van Gogh, morto aos 37 anos, não teve sucesso em vida. Em um período de dez anos, ele pintou cerca de 900 quadros, mas vendeu apenas um. O fracasso do artista em vida contrasta com a febre de mostras sobre o pintor impressionista nos últimos tempos. Nesta semana, o Rio de Janeiro recebeu a estreia mundial da exposição Van Gogh Live 8K, maior experiência imersiva sobre o artista já realizada.

A mostra é como uma versão atualizada de Beyond Van Gogh, que está em cartaz em São Paulo há três meses e já atraiu mais de 300 mil pessoas. Movidos pelo sucesso na capital paulista, os mesmos produtores decidiram criar uma exposição ainda maior e com tecnologia de última geração.

Montada em um espaço de 2,8 mil metros quadrados, a Van Gogh Live 8K usa – como o nome sugere – resolução de imagem em 8K, inédita em mostras do gênero, para projetar cerca de 200 obras do pintor. A exposição apresenta ainda com textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van Gogh. Uma trilha sonora com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O'Halloran, Pink Floyd e 3 na Bossa, entre outros, embala a experiência imersiva, que dura cerca de 40 minutos.

Só para as projeções de alta definição são destinados 1,5 mil metros quadrados. A exposição ainda conta com um café temático, uma sala educacional, uma instalação com um campo de girassóis e uma antessala imersiva.

No Rio, a Van Gogh Live 8K ficará em cartaz até o dia 2 de novembro, no estacionamento do BarraShopping. Depois, segue para Goiânia, Fortaleza e Recife.

Os ingressos podem ser adquiridos aqui ou na bilheteria do BarraShopping. O preço varia entre R$ 80 e R$ 180.

*Estagiária sob supervisão de Mario Toledo