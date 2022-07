Parceria entre EBC e Canal Rural incrementa produção do Agro Nacional

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) firmou parceria com o Canal Rural para fornecimento de conteúdo para a nova temporada do Agro Nacional, programa produzido pela TV Brasil. A quarta temporada inédita prevista para estrear no próximo domingo (10), ganha, por meio da parceria, novo formato e nova apresentadora, a jornalista Jaqueline Silva. Em 52 episódios semanais, a temporada inédita também terá matérias e supervisão de roteiro feitos pelo Canal Rural. A atração será exibida domingo às 9h e a reprise, aos sábados, às 8h.

“O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira. Somos referência em produtividade, tecnologia, inovação e gestão de produção e há quem diga que o Brasil irá alimentar o mundo. Por isso essa parceria é tão importante”, comenta Glen Valente, diretor-presidente da EBC. Junto com o Canal Rural, veículo que tem a missão de noticiar o agronegócio 24 horas por dia, a EBC vai difundir, por meio da TV Brasil e Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o potencial do setor de maneira dinâmica e interessante, sempre com foco no nosso telespectador com conteúdo relevante e de qualidade, completa Valente.

Para o presidente do Canal Rural, Júlio Cargnino, o programa oferecerá uma oportunidade para o grande público conhecer mais do campo. “O produtor rural vai se enxergar, mas o público urbano, que nunca pisou numa fazenda, vai poder enxergar uma janela para o interior do Brasil também.”

O programa Agro Nacional ganhou destaque na segunda edição do prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio, promovido pelo Jornalistas&Cia. A atração ficou entre os três primeiros colocados na categoria Programa de TV Aberta.

Fundado há 25 anos, o Canal Rural divulga as principais novidades das áreas de agricultura e pecuária, com noticiários que incluem opinião de especialistas, cotações, previsão do tempo e transmissões ao vivo de leilões do setor. É a principal plataforma de comunicação especializada em agronegócio no Brasil, voltada a milhões de produtores rurais.

Sobre o programa Agro Nacional

O Agro Nacional traz o universo do campo hoje para a telinha. Com entrevistas, reportagens e dados atualizados, a produção da TV Brasil aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos.

Em quadros variados, a atração da emissora pública exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com uma perspectiva que abrange as peculiaridades das diferentes regiões do Brasil, o programa discute assuntos diversos como tecnologia 4.0, alimentos orgânicos, economia baseada no agronegócio, gastronomia, sustentabilidade e também aspectos sobre a cultura e a produção agrícola.

A atração ainda destaca as agendas dos principais eventos do setor que movimenta milhões de reais no país. O Agro Nacional também mostra os índices e tabelas de preços que regulam o mercado produtor brasileiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Nova Temporada Agro Nacional

Estreia domingo, às 9h. Reprise sábado, às 8h.

