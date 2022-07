Prêmio Espírito Público tem inscrições abertas para servidores

Servidores públicos de todas as regiões do país podem se inscrever até o dia 10 de agosto próximo para a quinta edição do Prêmio Espírito Público. Considerado o maior prêmio dedicado aos profissionais públicos do Brasil, este ano vai oferecer prêmios de R$ 10 mil, para os vencedores da categoria Pessoas que Transformam, e R$ 15 mil, para a categoria Projetos que Transformam. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.premioespiritopublico.org.br.

Na categoria Pessoas que Transformam, podem participar profissionais públicos que trabalham atualmente na administração pública direta ou indireta, incluindo fundações, autarquias e empresas públicas, nas três esferas governamentais (federal, estadual ou municipal), e que tenham, no mínimo, cinco anos de atuação no setor público.

Já a categoria Projetos que Transformam está aberta à participação de grupos compostos por, no mínimo, três profissionais públicos, sendo um servidor representante da equipe e responsável pela inscrição. Todos os membros deverão ter, no mínimo, cinco anos de atuação no setor público brasileiro na última década.

Serviços essenciais

A premiação é uma iniciativa da Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e a República.org. A diretora executiva da República.org, Helena Wajnman, disse à Agência Brasil que o Prêmio Espírito Público objetiva reconhecer os servidores públicos como prestadores de serviços essenciais.

“São essas pessoas que não deixam o Brasil parar, que trazem dignidade para as nossas escolas, que inovam na gestão de pessoas em governos, que protegem as nossas fronteiras, que prestam assistência a povos indígenas, que fazem tanto pela nossa saúde e tantas outras coisas. E a gente acredita muito que um serviço público respeitado, competente, engajado, é um grande aliado não só da democracia, mas também do crescimento e da redução de desigualdades. É por isso que a gente idealizou e executa esse prêmio já há quatro edições e indo para a quinta agora”, sustentou Helena.

Nas quatro edições anteriores, o Prêmio Espírito Público contemplou 75 pessoas e três instituições de todas as regiões do país e atuando em áreas muito diversas do serviço público. A categoria Projetos que Transformam foi incluída no ano passado. Os vencedores dessa quinta edição serão conhecidos durante cerimônia que ocorrerá no dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, em local ainda a ser confirmado. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores participarão de uma imersão de aprendizagem com especialistas em gestão pública.

“A gente convida todo mundo a acreditar no seu potencial e se inscrever para esse prêmio, que é tão importante para a nossa democracia”, afirmou Helena Wajnman.

Eixos

A diretora executiva da República.org informou que, este ano, serão premiadas cinco pessoas nos eixos desenvolvimento social, meio ambiente, saúde, segurança pública e intersetorial e três projetos nos eixos educação, gestão de pessoas e enfrentamento à covid-19.

O eixo intersetorial foi criado nesta edição para incluir profissionais que tenham atuado em áreas diversas ou multidisciplinares como, por exemplo, saúde-educação ou segurança pública-meio ambiente. Esse eixo também vai abranger profissionais de outras áreas não contempladas que queiram se inscrever, como a jurídica ou de gestão pública.

Já a categoria Projetos que Transformam reconhecerá o trabalho feito nas áreas de enfrentamento à covid-19, gestão de pessoas e educação.

Além dessas duas categorias, haverá na edição do prêmio 2022 uma menção honrosa a iniciativas que estimulem a diversidade e promovam a inclusão social e produtiva de grupos historicamente sub-representados no país e que reúnem mulheres, pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e população LGBTQIAP+. O vencedor desse eixo promoção de diversidade será selecionado por votação popular. As candidaturas serão apresentadas a partir de indicações dos parceiros institucionais do Prêmio Espírito Público.

Seleção

A escolha dos vencedores das categorias Pessoas que Transformam e Projetos que Transformam será feita por júris diferentes e comitês compostos por especialistas de cada tema, entre servidores públicos, acadêmicos, representantes do terceiro setor e de organizações, além de ganhadores de edições anteriores.

Diversidade, impacto social, contribuição técnica, capacidade de mobilização e efeito multiplicador, iniciativa e integridade são critérios a serem analisados pelos jurados. Os premiados vão compor ainda uma rede exclusiva formada pelos ganhadores do Prêmio Espírito Público nas edições anteriores.

Helena Wajnman disse que os vencedores são distinguidos também pela própria trajetória, porque muitos deles têm mais de uma ação a ser celebrada. “A gente quer destacar e reconhecer toda trajetória dessas pessoas no serviço público brasileiro”.

Em média, são recebidas a cada edição do prêmio entre mil e 2 mil inscrições. “Este ano, a gente tem a meta de passar de 2 mil”, externou a diretora executiva da República,org.