Rio: Planetário tem sessões para pessoas com deficiências intelectuais

O Planetário do Rio passa a realizar, a partir de amanhã (16), sessões de cúpula inclusivas para pessoas com deficiência intelectual e/ou mental. A programação ocorrerá na cúpula Carl Sagan, a maior do hemisfério sul, e contará com projeções de filmes, estrelas e instruções de astrônomo.

As sessões inclusivas ocorrerão uma vez por mês, sempre aos sábados, no horário das 10h30. Para proporcionar mais conforto a este público, o acesso de pessoas à cúpula será reduzido e a iluminação e som serão adaptados.

O espaço já conta com visita inclusiva ao museu. Toda sexta-feira, o Museu do Universo dedica o horário das 12h às 13h exclusivamente à pessoa com deficiência, com acesso às exposições e experimentos interativos. A partir de agora, a visitação exclusiva ao museu também será oferecida nos sábados em que serão realizadas as sessões de cúpula inclusivas, no horário das 10h.

A iniciativa atende a Lei Municipal nº 6.278, que institui horário exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais em museus e casas culturais do município. A lei determina a oferta de horário exclusivo, não inferior a uma hora por semana, às casas culturais. A ampliação da programação inclusiva da Sessão de Cúpula e Museu do Universo para os sábados é resultado de pedidos dos visitantes e seguidores do Planetário.

O Planetário fica na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100, na Gávea. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link. A pessoa com deficiência e acompanhante têm direito à meia entrada em toda a programação.

*Estagiária sob supervisão de Mario Toledo