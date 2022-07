Taça das Favelas volta a ser realizada e terá etapa nacional

Após dois anos sem atividades presenciais por causa da pandemia, a Taça das Favelas volta a ocupar os campos de futebol em várias cidades do país. A edição de 2022, que comemora os dez anos do torneio, terá ainda o primeiro campeonato em nível nacional, a Taça das Favelas Brasil, o Favelão 2022.

Esta semana, o campeonato foi lançado no Rio de Janeiro e em São Paulo, em cerimônias que reuniram autoridades; grandes nomes do futebol, como o ex-jogador da Seleção Brasileira Cafu; da cultura, como MC Menor MR e Raí BG.

Rio e São Paulo

No Rio de Janeiro, a bola vai rolar no fim de semana dos dias 30 e 31 de julho, no Campo do Realengo, que está sendo reformado e se tornará o Centro Desportivo Taça das Favelas Realengo. As grandes finais estão previstas para o dia 8 de outubro.

A Taça será disputada por 107 seleções de favelas, com 28 femininas e 79 masculinas. As seleções femininas não têm idade limite, enquanto entre os meninos são permitidos jovens de 14 a 17 anos.

Já a Taça das Favelas São Paulo 2022 será disputada entre 128 seleções, 32 femininas e 96 masculinas. Os jogos começam em 30 de julho, na Vila Manchester, e as grandes finais serão no dia 8 de outubro

Etapa Nacional

A etapa nacional, o Favelão, está marcada para os meses de outubro e novembro. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela.