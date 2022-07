Teresópolis recebe título de Capital Nacional do Lúpulo

A cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, passou a ser conhecida hoje (19) como Capital Nacional do Lúpulo. A Lei 14.414, de 18 de julho de 2022, que concede o título ao município, um dos produtores desse tipo de planta no país, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

Lúpulo é o nome dado a um tipo de trepadeira que cresce principalmente em regiões de clima frio. Cientificamente, é chamada de Humulus lupulus. A planta é muito usada na produção de cerveja e no setor terapêutico, especialmente no tratamento de problemas hepáticos e digestivos.

Muito usada na indústria cervejeira, o lúpulo atua para dar cheiro e sabor amargo e para formar a espuma, uma das características do produto. Além disso, o lúpulo também age como um conservante natural, inibindo a proliferação de bactérias e, assim, ajudando no prolongamento do tempo de validade da cerveja para o consumo.

Em Teresópolis está localizado o primeiro viveiro autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a produção de mudas da planta. Isso ocorreu em 2018, após o Viveiro Ninkasi cumprir processo junto ao Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).

*Com informações da Embrapa e do Instituto Cerveja