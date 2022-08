Agro Nacional mostra produção comunitária e sustentável do açaí

O novo episódio do Agro Nacional, que a TV Brasil exibe neste domingo (14), às 9h, destaca, entre outros assuntos do campo e do agronegócio, o trabalho de uma cooperativa de produção sustentável de açaí. Localizada no arquipélago do Bailique, conjunto de oito ilhas na foz do Rio Amazonas, a Amazonbai cultiva o açaí de forma natural, sem uso de agrotóxicos, máquinas ou fertilizantes.

Durante a edição de domingo, o programa mostra ainda a primeira fazenda no Brasil a conquistar o certificado de café carbono neutro. A Sete Cachoeiras, que fica em Três Pontas, Minas Gerais, utiliza a tecnologia e a inovação para produzir café com foco na sustentabilidade.

Em outra matéria, a produção desembarca na fazenda Nelore Paranã, em Iaciara, Goiás. Lá é usado o melhoramento genético alinhado à nutrição para aumentar a produtividade na criação de bois.

O Agro Nacional leva ao ar ainda reportagem em uma fazenda em Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. O lugar utiliza melhoramento genético, encurtamento do ciclo produtivo, manejo sustentável e outras técnicas, visando o bem estar animal.

O biocombustível também está entre as pautas do episódio. A produção de etanol feito a partir do milho tem crescido cada vez mais no Brasil: saltou de 300 mil litros da safra de 2013-2014 para mais de 3 bilhões de litros na safra 2021-2022.

Ao longo do episódio, a atração destaca o projeto Conserv, um mecanismo privado que remunera produtores rurais por conservarem a vegetação nativa em suas áreas A iniciativa estimula os proprietários a ajudarem na preservação dos recursos naturais.

Ainda no programa, o público conhece duas iniciativas em Mato Grosso do Sul: a utilização da energia fotovoltaica na suinocultura em Jateí, e o trabalho do Adair na fazenda Raynara, que tem se destacado por uma gestão competente e sustentável.

Sobre o programa

O Agro Nacional é um programa da TV Brasil produzido em parceria com o Canal Rural. Apresentada por Jaqueline Silva, a atração traz o universo do campo hoje para a telinha. Exibida semanalmente, a série vai ao ar na emissora pública aos domingos às 9h, com reprise aos sábados às 8h.

Em reportagens, entrevistas e quadros variados, a produção aborda temas que envolvem a cultura rural de maneira simples e com linguagem acessível a todos os públicos. A atração exibe matérias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de parceiros como o canal Vale Agrícola e das emissoras afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com uma perspectiva que abrange as peculiaridades das diferentes regiões do Brasil, o programa discute assuntos diversos como tecnologia 4.0, alimentos orgânicos, economia baseada no agronegócio, gastronomia, sustentabilidade e também aspectos sobre a cultura e a produção agrícola.

O Agro Nacional ainda destaca as agendas dos principais eventos do setor que movimenta milhões de reais no país. A série também mostra os índices e tabelas de preços que regulam o mercado produtor brasileiro.

