Após nove anos, reforma de santuário em Ouro Preto está em fase final

Após nove anos, entra na fase final a reforma do Santuário Matriz Nossa Senhora da Conceição da histórica cidade mineira de Ouro Preto. O local abriga os restos mortais do maior símbolo da arte barroca brasileira, o escultor Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho.

A igreja teve a construção iniciada em 1727. Um dos responsáveis pela obra foi o pai de Aleijadinho, Manoel Francisco Lisboa. A igreja tem oito altares e é uma das mais antigas do estado.

Para comemorar o fim da reforma do santuário, uma série de festividades está prevista para o período de 19 a 26 de agosto, conforme divulgado no site da igreja que é considerada patrimônio não apenas religioso, mas também histórico, artístico e cultural.

“Todos poderão ter acesso ao esplendoroso resultado do processo coletivo de cuidado e restauro deste extraordinário patrimônio religioso, histórico, artístico e cultural, local sagrado onde repousam os restos mortais do maior expoente do barroco mineiro”, diz o pároco e reitor do Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição em convite público à comunidade para as festividades que se iniciam em 19 de agosto, com missa festiva seguida de procissão.



É a seguinte a programação oficial comemorativa ao fim da reforma do santuário:

Dia 19/8, sexta-feira - Às 19h, missa festiva na Igreja de São Francisco de Assis. Após a celebração, procissão conduzindo, de forma solene, o Santíssimo Sacramento até o Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A chegada, bênção do Santíssimo Sacramento.

Dia 20/8, sábado - Às 18h, procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, saindo da Igreja de São Francisco de Assis em direção ao Santuário; às 18h30, acolhida do arcebispo, abertura solene da porta principal do santuário matriz e entrada pontifical; e, às 19h, missa solene cantada, presidida pelo arcebispo metropolitano de Mariana (MG), dom Airton José dos Santos, com o rito de bênção da igreja seguido de coroação da imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Dia 21/8, domingo - Às 6h, alvorada festiva, com repique de sinos; às 8h e às 10h, missa festiva; às 16h, concerto de cravo com a organista Josineia Godinho; às 19h, celebração de missa, seguida do solene canto do Te Deum Laudamus (Nós te louvamos, ó Deus); missa festiva; e, às 20h30, apresentação do Coral Canarinhos de Itabrito (MG).

22/8, segunda-feira - às 9h, café com os guias turísticos e funcionários da Paróquia e Museu Aleijadinho, seguido de visita guiada à Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com ênfase nos bens restaurados; às 18h, missa no Santuário Matriz de Nossa Senhora da Conceição e, às 19h, inauguração do Terço dos Homens Nossa Senhora da Conceição, com a presença do Terço dos Homens da Paróquia São Sebastião de Itabirito (MG).

23/8, terça-feira - Às 19h, missa festiva com participação especial de representantes da Paróquia de Santa Efigênia, que, ao final, homenagearão a Imaculada Conceição.

24/8, quarta-feira - Às 19h, missa festiva com participação especial de representantes da Paróquia de Cristo Rei, que, ao final, homenagearão a Imaculada Conceição.

25/8, quinta-feira - Às 19h, missa festiva com participação especial de representantes da Paróquia de Santa Rita de Cássia de Ouro Preto, que, ao final, homenagearão a Imaculada Conceição.

26/8, sexta-feira - Às 19h, o pároco de Nossa Senhora do Pilar celebrará missa festiva, com participação especial dos paroquianos, que, ao final, homenagearão a Imaculada Conceição e, às 20h, apresentação da Escola de Música Padre Simões e da Escola de Música São Pio X no interior do santuário.