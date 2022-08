Caminhão pega fogo e provoca congestionamento na Presidente Dutra

No início da manhã de (8), um caminhão de carga pegou fogo na altura do quilômetro 223 da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio , no sentido Rio, em Piraí, no vale do Paraíba, interior do estado fluminense.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia federal, por volta das 9h o trânsito estava lento entre os quilômetros 243 e 224, com o tráfego desviado para a pista sentido São Paulo e ocorrendo em mão dupla.

“Pista sentido SP - RIO com tráfego lento na pista Expressa. Obs: Em Piraí, na Serra das Araras, devido a veículo em chamas”, alertou a concessionária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Piraí foi acionado por volta das 5h40 e teve o apoio dos quarteis de Paracambi e de Queimados, para atender chamado de um caminhão em chamas no quilômetro 223.

A corporação informa que não houve vítimas e que as equipes ainda estão no local. Os bombeiros não confirmaram o conteúdo da carga nem o motivo do incêndio.