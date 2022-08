Cidade de São Paulo registrou 9,2°C na manhã de hoje

A manhã desta sexta-feira (19) foi com céu encoberto, chuviscos e sensação de muito frio na cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de

Emergências Climáticas (CGE), os termômetros marcaram uma média de 9,2°C na capital paulista. A estação meteorológica de Parelheiros, na zona sul da cidade, registrou a temperatura mais baixa, de 7°C.

Por volta do meio-dia de hoje, a sensação térmica registrada no Aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana, foi de 0°C.

Segundo o CGE, a temperatura deve cair ainda mais hoje, e a expectativa é que já nas próximas horas a temperatura caía para 8°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa baixa temperatura é resultado de uma frente fria que influenciou o tempo em toda a Região Sul do país, além de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O órgão prevê que de hoje (19) para amanhã (20), a temperatura mínima prevista para São Paulo (SP) e Campo Grande (MS) seja de 7°C, enquanto para Porto Alegre varie de 2°C a 5°C. Já no sul e oeste gaúcho, deve variar entre -1°C e 1°C, e nas áreas altas da serra gaúcha, assim como no planalto sul catarinense, entre -6°C e -3°C.

Para amanhã, o Inmet prevê geada no sul, sudoeste e em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul e em grande parte do Sul do Brasil. O frio, segundo o órgão, deve chegar ao sul de Goiás e de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. No domingo (21), o ar frio começa a perder força, mas parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina continuam com previsão de geadas.

Nesta semana, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Paulo decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda cidade. A Defesa Civil estadual também fez um alerta para todo o estado e informou que, na Serra da Mantiqueira, a temperatura poderá chegar aos 2°C.

Por causa dessa baixa temperatura, o governo paulista reativou o abrigo Noites Solidárias na estação Pedro II do Metrô. Na madrugada de hoje, o governo disse ter acolhido 21 pessoas em situação de rua no Metrô.

Essas pessoas receberam colchões para dormir, kits de higiene, cobertores e refeições gratuitas entregues pelo Programa Bom Prato Móvel. Esse alojamento estará disponível novamente a partir das 19h desta sexta-feira para acolhimento de pessoas em situação de rua.

Próximos dias

Segundo o CGE, a presença do ar frio e úmido vai manter a temperatura baixa durante todo o final de semana na cidade de São Paulo, com expectativa de recordes de temperatura mínima para o inverno. Neste ano, a menor média de temperatura mínima registrada na capital foi 6,3°C, observada no dia 20 de maio.

No sábado (20), o céu da capital paulista deverá continuar encoberto, com potencial para garoa. No domingo, o sol deve aparecer entre nuvens e a mínima pode chegar a 9°C.