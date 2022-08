Coluna: Não! Não Olhe! é novo filme de terror do diretor Jordan Peele

Começo minha coluna falando do assunto que mais marcou a semana no mundo do entretenimento: a estreia, na HBO, de House of the Dragon, um spin-off da série Game of Thrones.

Identificamos, no spin-off , muitas surpresas que qualquer fã reconhece com facilidade – como o porto real, a fortaleza vermelha e o próprio trono de ferro.

Outra curiosidade que o fãs de Game of Thrones já estão familiarizados é o pequeno conselho, que se reúne regularmente no castelo para discutir o futuro dos sete reinos e tomar sérias decisões.

Especialistas apontam que a nova série House of the Dragon atraiu 2,6 milhões de espectadores norte-americanos, o que tornou o seriado com o maior público de estreia, nos Estados Unidos, desde o lançamento de Stranger Things.

Lançamento do diretor premiado Jordan Peele

Entra em cartaz nos cinemas um filme imperdível: Não! Não Olhe!, do diretor vencedor do Oscar Jordan Peele.

O público é convidado a presenciar o que acontece com dois irmãos que começam a testemunhar eventos extraterrestres em um parque de diversões, em uma área pacata nos Estados Unidos.

Seguindo a mesma gênese do aclamado vencedor do Oscar Corra!, o novo filme de terror de Peele é, sem dúvida, um dos melhores filmes do gênero neste ano.

Assalto na Paulista foi baseado em fatos reais

O Brasil já mostrou a vocação para filmes policiais. Esta semana, entra em cartaz, a produção Assalto na Paulista.

No filme, conhecemos, Rubens, um bandido perigoso e bem conhecido no interior paulista Tudo muda quando ele resolve dar um último grande golpe com a ajuda de sua filha adotiva Leônia.

Assalto na Paulista é um filme eletrizante e faz com que o espectador mergulhe em um assalto no coração de São Paulo.

A obra é livremente inspirada em um dos maiores assaltos do país - um roubo em 2011 que levou cerca de R$ 500 milhões de um banco privado na capital paulista - e traz Eriberto Leão no papel principal.

TV Brasil

Que tal um filminho em família? Tem animação premiada na TV Brasil: o filme canadense Encantado.

Imaginem a situação: bem no dia de seu batizado, o príncipe Felipe Encantado é amaldiçoado pela bruxa Morgana com um feitiço que faz com que todas as mulheres do reino se apaixonem por ele até um dia em que não será amado por mais ninguém.

Lembrando as histórias de príncipes e princesas, o protagonista tem um enorme desafio pela frente: encontrar sua alma gêmea antes de completar 21 anos de idade, caso o contrário, todo o amor que Felipe conhece e que existe no reino desaparecerá para sempre. Assim, o encanto só pode ser rompido com um beijo de amor verdadeiro.

Um dos pontos altos do filme é a releitura das histórias de contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, mas só que, dessa vez, as princesas estão perdidamente apaixonados pelo mesmo príncipe.

Anote: agora, no (28), às 14h, na TV Brasil.