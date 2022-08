Coluna: Trem-Bala, com Brad Pitt, é a grande estreia da semana

perdemos um gigante: Em todas as vertentes do audiovisual, Jô Soares foi onipresente.

Artista multifacetado que fez parte do nosso dia a dia, da rotina de todos os brasileiros que buscavam diversão, informação ou apenas estar na presença do ‘’gordo’’, como ele mesmo se intitulava.

O legado é tão gigante quanto o homem Jô Soares, portanto temos acesso a toda obra dele para sempre.

Dizem que os gênios são imortais, e eu acredito.

Para começarmos minhas dicas de , sugiro um mergulho no universo extenso de Jô. Ele atuou em mais de vinte filmes nacionais, como o clássico de 1959, O Homem do Sputnik, o hilário filme de 1994, As Aventuras de Agamenon, o Repórter, de 2011 e seu último longa em 2017: Lygia, Uma Escritora Brasileira .

Da TV Brasil para as telonas

Agora para a criançada de todas as idades, a dica é o filme de animação Além da Lenda.

O longa metragem nasceu a partir de uma série de televisão exibida na TV Brasil, muito querida pelo público e que teve treze episódios.

De forma acessível e divertida, Além da Lenda – O Filme conscientiza as crianças da importância das lendas nacionais. A trama envolve um livro sagrado, que reúne todas as histórias do folclore nacional, e fica escondido numa montanha. Ele só é revelado, uma vez por ano, no dia do Saci, . Porém, um trio que simboliza o Halloween vêm para o Brasil nessa data, e, recebidas como celebridades, pretendem roubar o livro e dominar as nossas lendas.

Uma curiosidade: Além da Lenda – O Filme, dirigido pela dupla Marília Mafé e Marcos França, é a primeira animação produzida em Pernambuco; Outro detalhe especial e inovador é que Além da Lenda é um projeto multiplataforma E além da estreia do filme será lançado um game inspirado na obra.

Comédia romântica na TV Brasil

A TV Brasil exibe o longa metragem nacional Insônia. Chance única de ver essa comédia romântica que apresenta Claúdia, adolescente de 15 anos que perdeu a mãe com apenas 5 anos de idade e a partir de então vive com o pai .

Ao que lidar com os dilemas da juventude, se vê confusa e perdida quando a melhor amiga de 28 anos, começa a namorar com o seu pai.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Carneiro da Cunha, o longa-metragem é sensível e uma boa pedida para esse fim de semana.

E anote: neste s 14h, na TV Brasil.

Trem-Bala - Super produção com Brad Pitt

Após uma longa carreira como dublê, o diretor David Leitch fez uma transição bem sucedida para a direção dos filmes de ação, como John Wick , Deadpool 2 e Hobbs & Shaw.

Agora ele retorna com o longa Trem-Bala, uma aventura estrelada por Brad Pitt.

Vamos à trama: a estória é simples, e traz Pitt como um mercenário que é contratado para furtar uma mala dentro do tal trem-bala, que atravessa o Japão. O que ele não esperava é que a mala está em posse de dois matadores (Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry) incumbidos de devolvê-la, no ponto final da viagem, ao maior chefe da máfia japonesa, uma figura violenta e misteriosa cuja história se conecta com a dos demais coadjuvantes a bordo.

O filme está em cartaz em todos os cinemas brasileiros.

Assista a coluna na TV Brasil: