Depois de tragédia com chuvas, Petrópolis recebe Bauernfest

Está na reta final a montagem da estrutura da 33ª Bauernfest, que será aberta no próximo dia 12, em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, estendendo-se até o dia 28 deste mês. A Festa do Colono Alemão, como é conhecida a Bauernfest, teve sua última edição em 2019, antes de pandemia de covid-19, e este ano foi adiada devido à tragédia pela qual a cidade passou em fevereiro e março, quando mais de 240 morreram após desastres causados por fortes chuvas.

A secretária Municipal de Turismo, Silvia Guedon, disse hoje (9) à Agência Brasil que realizar a Bauernfest, após dois anos de pandemia e depois da tragédia com as chuvas "mostra a resiliência da cidade e toda a força que a gente só consegue realizar quando todos se juntam, a sociedade civil organizada e o Poder Público, todo mundo pensando que temos que fazer essa festa que é tão importante para a cadeia produtiva, principalmente do turismo”.

Até o último ano de celebração da Bauernfest, em 2019, a festa ocorria perto do dia 29 de junho, que é o aniversário da colonização germânica, dentro das férias escolares, o que contribuía para elevar o número de visitantes. Este ano, devido às enchentes, a prefeitura e a sociedade civil decidiram em conjunto adiar o evento e realizá-lo em agosto, aproveitando ainda a alta temporada de inverno.

Em 2019, a festa recebeu 450 mil visitantes e a rede hoteleira da cidade teve média de 90% de ocupação. Foram injetados R$ 95 milhões na economia local e 1.530 ônibus de turismo acessaram o município por conta da festa, que gerou mil empregos. Silvia Guedon relatou que foram servidos durante a última edição da Bauernfest 9,5 toneladas de salsichão, 150 mil litros de cerveja. Além disso, 98% das pessoas entrevistadas à época afirmaram que recomendariam a festa a outros e 94% disseram que retornariam “com certeza absoluta”.

Retomada

As chuvas de fevereiro e março ocasionaram prejuízos para muitos comerciantes de Petrópolis. Um deles foi o chef de cozinha Michel Scharder, que perdeu R$ 80 mil com as duas chuvas que destruíram o estabelecimento da família, localizado na Rua 7 de Abril, no centro histórico. O local, que funciona próximo ao Palácio de Cristal, no coração da Bauernfest 2022, foi recuperado e reaberto, com novas contratações, para receber turistas e visitantes que vão participar do evento.

"Nós não conseguimos nem processar tudo que havia acontecido naquela época. Deixamos nossas perdas para depois e fomos preparar quentinhas para ajudar quem havia sofrido com as chuvas. Hoje, conseguimos reabrir um de nossos pontos de atendimento e vamos estar com mais quatro locais atendendo durante a festa. É a realização de um sonho viver isso de novo e, principalmente, poder colaborar para a economia, com a contratação de mais de 40 pessoas, direta ou indiretamente", relatou Michel.

Festa

As barracas estão sendo montadas no jardim do Palácio de Cristal e na Rua Alfredo Pachá, cujo fluxo de veículos foi desviado para a Rua Padre Siqueira, no sentido invertido. Todo o espaço será decorado com as cores preta, vermelha e amarela, em referência à bandeira da Alemanha. A festa vai contar com 60 barracas de comidas típicas, chope, venda de lembrancinhas e artesanato, além de dois palcos, onde se apresentarão grupos folclóricos de dança e bandas de música germânicas.

A Festa do Colono Alemão acontece desde 1990 em homenagem à chegada dos colonos germânicos em Petrópolis. Atualmente, é o maior evento do gênero no município e no estado e um dos maiores do Brasil. “Entregamos a obra de recuperação do Palácio de Cristal e agora estamos preparando o espaço para receber seu evento mais importante. É um momento muito especial para nossa cidade. A festa movimenta muito a economia do município nos mais diversos setores. Estamos trabalhando de forma intersetorial para impulsionar a economia da cidade”, externou o prefeito Rubens Bomtempo.

Hotéis

Hoje, a mais recente pesquisa mostra que os hotéis localizados no centro histórico de Petrópolis estão com cerca de 60% de quartos reservados. “A Bauernfest vai trazer para os petropolitanos a sensação de que a cidade renasceu, da resiliência É muito importante, depois de tudo que se passou, ver os atrativos turísticos sendo devolvidos à população e aos turistas. Tenho certeza que vamos ter uma Bauernfest simbólica e importante”, assegurou Silvia.

“Os números são bem animadores. O mundo vivenciou coisas com a pandemia que não imaginávamos. Mas também aprendemos muito. Inclusive que muita coisa você pode fazer de onde está. Muitas atividades se reinventaram”, completou a secretária. Ela observou, entretanto, que o turismo é uma atividade que exige a vivência da experiência. “Hoje, mais do que nunca, as pessoas necessitam festejar, porque estão com a celebração reprimida”. Para a secretária, esse é um ponto importante, vivenciar de novo a festa, além da questão da segurança pública. “Nós somos uma cidade segura. Esse também é um enorme atrativo”.

Segundo o presidente da Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu, a retomada dos grandes eventos no estado é de suma importância para o turismo. "A Bauernfest é um desses gigantescos eventos que movimentam toda a cadeia. Sua tradição e todo simbolismo histórico e cultural que carrega levam para Petrópolis mais desenvolvimento econômico e um turismo de qualidade", afirmou Abreu.

Atrações

A secretária de Turismo, Silvia Guedon, informou que a grande diferença entre a Festa do Colono Alemão e a Oktoberfest, de Blumenau (SC), é que a Bauernfest de Petrópolis não é somente uma festa cervejeira. “Nós temos aqui um apelo muito grande cultural. Temos aqui uma tradição germânica muito forte, dos grupos folclóricos, das bandas. Estamos bastante animados com a festa”.

Além da gastronomia e música, a 33ª Bauernfest terá três desfiles pelas ruas da cidade, nos dias 14, 20 e 28, e uma extensa programação cultural que pode ser acessada no site do evento. Entre as atrações, que poderão ser vistas no Centro de Cultura, na Praça da Liberdade, no Museu Casa do Colono e na Praça Visconde de Mauá (Biergarden), está a inauguração da exposição “40 Anos do Primeiro Festival Germânico de Petrópolis”. Haverá também concursos de chope a metro, de cuca alemã e de chapéu mais enfeitado; e, para as crianças, muita contação de histórias.

Informações sobre a festa podem ser obtidas pelo Disque Turismo: 0800-0241516 e nos centros de Informação Turística.