Dia dos Pais terá programação cultural em São Paulo

O estado de São Paulo terá uma programação cultural especial para marcar o Dia dos Pais hoje (14). Entre as atividades voltadas para a família estão apresentações teatrais, musicais, feiras literárias e contação de histórias.

Bibliotecas e museus de todo estado exibirão filmes com a paternidade como tema, além de contação de histórias. Também estará disponível uma programação virtual na plataforma de streaming e vídeo por demanda do governo do estado #CulturaEmCasa.

Ao longo do domingo, as bibliotecas Parque Villa-Lobos e Biblioteca de São Paulo promoverão contação de histórias da literatura infanto-juvenil e experiências de interação com a leitura para a primeira infância, voltada para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos, pais e cuidadores.

Além disso, exclusivamente na Biblioteca de São Paulo, será realizada uma oficina de xadrez que ensinará as regras, movimentos de peças e algumas táticas do jogo.

Para os interessados em música e literatura a Rede de Museus-Casas Literárias preparou uma programação no jardim da Casa das Rosas, onde será realizado o Domingo de Livro e Música, com a Feira de Livros da Giostri e espetáculo musical. O espaço também contará com a apresentação da peça Senhor Tati, da Companhia Artesãos do Corpo, às 11h.

No Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) será oferecido o Clube MIS, que é um programa de benefícios e descontos voltado aos amantes das artes. A assinatura do serviço oferece acesso livre a todas as exposições do MIS-SP e MIS Experience, além de cursos, descontos e benefícios em museus, teatros, cinemas, universidades e demais organizações dos setores cultural, de educação e de serviços.

Para saber mais sobre a iniciativa, basta acessar o site do Clube MIS.

Confira a programação:

- Museu da Imagem e do Som (MIS): Apresentação do filme Suspiria (1977), presencial às 15h. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia entrada);

- Biblioteca Parque Villa-Lobos: Contação de histórias – Lê no ninho, presencial, das 11h às 11h45, sem necessidade de inscrição prévia; contação de histórias – Hora do Conto, das 16h às 16h45, sem necessidade de inscrição prévia;

- Biblioteca de São Paulo: Contação de histórias – Lê no ninho, presencial, das 11h às 11h45, sem necessidade de inscrição prévia; Contação de histórias – Hora do Conto, das 16h às 16h45, sem necessidade de inscrição prévia; Jogos para todos – Oficina de xadrez, presencial, das 15h às 17h, vagas limitadas por hora de chegada;

- Casa das Rosas: Domingo de Livro e Música, presencial, das 10h às 17h; apresentação do espetáculo Senhor Tati – Cia Artesãos do Corpo, presencial, 11h;

- Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão): Domingo Musical: Dos anos 8 aos 128 bits: A história da música dos games, presencial e gratuito, 11h;

- Museu Casa de Portinari (Brodowski) – Domingo com arte: especial Dia dos Pais, presencial e gratuito, 10h às 16h;

Programação virtual no site ou aplicativo #CulturaEmCasa:

- Todos nós 5 milhões, 7 de agosto, 20h;

- Transformação, o poder da sucata, 11 de agosto, 15h30;

- Show Maurício Pereira e Chico Bernardes, 14 de agosto, 20h;

- Paternidade e cultura com Piangers, 21de agosto, 20h.