Exposição Internacional de Animais começa hoje em Esteio

Começa neste sábado mais uma edição de uma das principais feiras agropecuárias do país - a 45ª Expointer. A expectativa dos organizadores é de que mais de 600 mil pessoas visitem a feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, localizado no quilômetro 13 da BR 116, em Esteio (RS).

A cerimônia de abertura dos portões será às 9h no Pórtico Central. Nos demais dias, até 4 de setembro, a feira abrirá sempre às 8h e fechará às 20h30. Os ingressos poderão ser adquiridos tanto de forma presencial quanto pela internet, por meio do site do evento, bastando ao visitante informar nome completo e CPF após fazer o login na plataforma Ingresso Nacional.

“O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou pix”, informam os organizadores. A bilheteria presencial será no portão 3, localizado na Avenida Independência, de frente para a BR-116. Os bilhetes custam R$ 16 (inteira), R$ 8 (meia-entrada), R$ 40 (estacionamento de visitantes) e R$ 400 (camping para expositores). Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

Programação

Esta edição terá, entre as atividades anunciadas, o desfile, dia 2 de setembro, na pista central, dos Animais Grandes Campeões da feira. “Um dos diferenciais da feira neste ano é o espaço dedicado à inovação no agronegócio, o RS Innovation Agro”, acrescenta a organização.

O Pavilhão da Agricultura Familiar terá 337 expositores, com produtos provenientes de agroindústrias familiares, além de plantas e artesanato. A área de máquinas e implementos agrícolas contará com a participação de 155 empresas, apresentando “lançamentos, serviços e a tecnologia oferecida pelo segmento”.

Cerca de 6,4 mil animais serão expostos nos pavilhões, que terão também eventos técnicos, oficinas, julgamentos, atividades de entretenimento, leilões e shows artísticos e culturais. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.expointer.rs.gov.br/inicial .