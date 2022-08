Feira do Livro Judaico em Português começa hoje em São Paulo

Começa hoje (21) e se estende até a próxima terça-feira (23) a quinta edição da Feira do Livro Judaico em Português. Serão três dias de palestras, debates e a exposição do mais antigo exemplar do Torá no Brasil.

Livro sagrado do judaísmo, a obra que será exposta na feira foi escrita há vários séculos e veio de Bagdá, no Iraque, quando as comunidades judaicas tiveram que sair do país e migrar para o Brasil, após a independência de Israel, em 1948.

Neste domingo, a feira é aberta ao público em geral e, nos dois dias seguintes, haverá programação especial para escolas, incluindo lançamentos, palestras e debates, sessões de autógrafos, arena gastronômica, recreação e atividades lúdicas para crianças, como contação de histórias.

