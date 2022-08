Festa do Peão de Barretos volta na forma presencial após dois anos

Após dois anos de eventos online devido a pandemia de covid-19, começa hoje (18) a Festa do Peão de Barretos, no interior paulista, de forma presencial. Nesta 65ª edição vão acontecer mais de 100 shows musicais com grandes nomes da música sertaneja. Vão subir ao palco Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Cesar Menotti & Fabiano, Bruno & Marrone.

Além do sertanejo, o evento também vai receber outros ritmos, como o forró de Wesley Safadão e o eletrônico de Alok.

A festa terá rodeios em touros de diversas modalidades, como cutiano, sela americana, bareback, três tambores e team penning, em quatro competições.

Há ainda espaço para crianças e atividades culturais, como o concurso de berrante.

A expectativa da organização é que 900 mil pessoas passem pelas atrações do evento.