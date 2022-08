Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil tem inscrições abertas

As inscrições para o Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil já estão abertas. Os interessados em concorrer devem preencher gratuitamente um formulário na página do festival até 31 de agosto. A iniciativa estimula a descoberta de novos talentos da música e valoriza o lançamento de obras inéditas.

Os artistas têm uma oportunidade especial para dar visibilidade a seus trabalhos a poucas semanas do centenário do rádio no país, celebrado em 7 de setembro. As composições selecionadas nas etapas do concurso entram no ar durante a programação de importantes veículos de comunicação pública.

Esta é a primeira vez que o festival reúne duas emissoras nacionais de muita tradição e apelo popular: a Rádio MEC e Rádio Nacional, ambas geridas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com novo formato, o evento expande a abrangência e consolida o avanço de anos anteriores com diversos públicos.

Os inscritos podem disputar o reconhecimento com até duas composições em cada uma das cinco categorias do festival: Música Clássica, Instrumental, Infantil, Popular e Regional do Alto Solimões. A regra exige composições inéditas e em português, mas na categoria regional os autores de Tabatinga (AM) e da Tríplice Fronteira podem participar com obras em espanhol e em diferentes idiomas indígenas.

Critérios de seleção e o voto popular

Após a fase de cadastro, os artistas ficam na expectativa para a divulgação das músicas selecionadas. A análise vai considerar critérios como a qualidade artística da obra (música, letra, partitura e interpretação), a originalidade e a qualidade da gravação. A Comissão Julgadora será formada por personalidades de notório saber ou em atividade na área musical e profissionais da EBC.

A primeira etapa classifica até 100 produções musicais que ganham janela na Rádio MEC e Rádio Nacional, de acordo com o perfil da emissora, a partir de 25 de setembro. O público pode acompanhar a transmissão e participar da escolha das semifinalistas pelo voto popular na internet até 10 de outubro.

O anúncio das obras que seguem na disputa ocorre em 11 de outubro. As composições seguem no ar pelas emissoras com votação pelos ouvintes e internautas até 4 de novembro para determinar uma das concorrentes de cada categoria que avança até a final.

A divulgação das 15 músicas finalistas – três por categoria, sendo cinco definidas pelo público e dez escolhidas pela Comissão Julgadora – será realizada no dia 5 de novembro. As obras permanecem na programação das emissoras até o dia 6 de dezembro, quando as ganhadoras serão conhecidas.

Reconhecimento e premiação

As músicas habilitadas para a final concorrem aos prêmios em um show na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. O evento marca a decisão do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil. Os artistas vencedores têm o talento reconhecido com a entrega dos troféus em cada categoria.

Os laureados recebem os seguintes títulos: Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Clássica, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Instrumental, Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Infantil, Prêmio Rádio Nacional de Melhor Música Popular e Prêmio Rádio Nacional do Alto Solimões de Melhor Música Regional.

Os autores das obras concorrentes inscritas no festival autorizam a execução na grade da Rádio MEC e Rádio Nacional, além de permitir a veiculação nas emissoras afiliadas que integram a Rede Pública de Rádios, bem como nos demais veículos da EBC, como a TV Brasil, e suas plataformas digitais.

Cronograma do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

01/08 – Abertura das inscrições (a partir de 18h)

01/08 a 31/08 – Período de inscrição

25/09 – Divulgação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Período de veiculação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Votação popular para definir semifinalistas nas emissoras

11/10 – Divulgação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Período de veiculação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Votação popular para definir uma música finalista por categoria

05/11 – Divulgação das músicas finalistas

05/11 a 06/12 – Período de veiculação das músicas finalistas

06/12 – Divulgação dos vencedores