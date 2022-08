Hoje é Dia: datas celebram infância e pessoas com deficiência

A semana que começa hoje (21) é marcada pelo início de um período de conscientização pela inclusão de pessoas com deficiência e luta contra o capacitismo. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada desde 1964. Este ano, o tema da campanha é Superar barreiras para garantir inclusão.

Esta reportagem de 2019 do Repórter Brasil explicou o que é a deficiência intelectual e múltipla, e reforçou a importância do apoio familiar para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Confira:

Na quarta-feira (24), o Dia da Infância propõe reflexões sobre o asseguramento dos direitos das crianças no Brasil. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos.

Nesta edição, o programa Viva Maria, da Rádio Nacional, debateu, em 2020, sobre os direitos da infância e as vulnerabilidades a que crianças brasileiras estão expostas:

O Viva Maria também destaca a importância do brincar. Ouça a entrevista completa.

Ainda sobre inclusão, em 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. A data foi escolhida em homenagem à aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino.

Dia do folclore

Na segunda-feira (22), é comemorado o Dia do Folclore. Saci Pererê, Curupira, Boto cor-de-rosa, Boitatá. Você provavelmente já ouviu falar desses nomes e histórias que compõem o imaginário popular. Se você não conhece, ou se quer saber mais, o Nacional Jovem listou uma série de curiosidades sobre os personagens folclóricos.

O folclore, no entanto, não diz respeito apenas a esses contos. O nome dessa importante manifestação da cultura popular vem da junção das palavras folk (povo) e lore (conhecimento) e abrange lendas, contos, danças, canções populares e outras manifestações culturais.

110 anos de Nelson Rodrigues

O legado de Nelson Rodrigues é homenageado na terça-feira (23). Há 110 anos, nascia o teatrólogo, jornalista, romancista, folhetinista, cronista e reconhecido como o dramaturgo mais influente do Brasil. Autor de frases emblemáticas como "Toda unanimidade é burra", ele foi tema de reportagem especial da EBC.

No sábado, o cantor Paulinho Moska completa 55 anos. O artista foi convidado do programa É Tudo Brasil, em que falou sobre o início da carreira musical e sobre a carreira de ator.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: