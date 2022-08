Hoje é Dia: semana celebra 45 anos da Rádio Nacional da Amazônia

O Hoje é Dia, da semana entre 28 de agosto a 3 de setembro, é marcado por comemorações nas rádios da EBC.

Há 45 anos, no dia 28 de agosto de 1977, a Rádio Nacional da Amazônia surgia para levar informação para áreas rurais, ribeirinhas e fronteiriças onde outros veículos de comunicação alcançam.

Confira reportagem sobre a importância social da emissora para a região amazônica.

A emissora tem o papel de integrar a região amazônica às outras regiões do país por meio da informação, além de servir como ponto de encontro e transmitir recados dos ouvintes. Em 45 anos, a rádio coleciona histórias de reencontros entre famílias.

O programa Repórter Nacional detalha a história da Nacional da Amazônia.

Veja, também, um episódio do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, sobre a realidade vivida por vários ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.

Outro aniversariante da semana é o No Mundo da Bola, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que completa 75 anos nesta quinta-feira (1). O programa apresentado por André Marques é um dos mais tradicionais do rádio esportivo brasileiro e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h.

Visibilidade lésbica

Segunda-feira (29) é uma data marcante para o L da sigla LGBT. Neste dia, é comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica, data que surgiu durante o 1º Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE) em 1997 no Rio de Janeiro. No SENALE, mulheres homossexuais foram pioneiras no debate sobre temas como sexualidade, saúde, violência de gênero e questões importantes para o movimento lésbico.

O Dia da Visibilidade Lésbica é uma data para refletir sobre as conquistas e os desafios da comunidade. A lesbofobia está ainda atrelada ao machismo, que corrobora para representações distorcidas dessas mulheres, seja na construção de estereótipos ou na representação desses personagens estereotipados na literatura, cinema e em outras mídias. O programa Estação Plural, que foi ao ar até 2018 na TV Brasil, celebra a data com a discussão sobre a importância do protagonismo lésbico na produção cultural.

O programa também falou sobre a data com participação da jornalista e escritora Milly Lacombe. Confira o programa completo:

25 anos da morte da Princesa Diana

Na quarta-feira (31), completam-se 25 anos da morte da filantropa e aristocrata Princesa Diana de Gales. Lady Di, como era chamada, morreu em um acidente de carro aos 36 anos, tragédia que comoveu o mundo inteiro e deixou o povo britânico em luto, como explica reportagem da Agência Brasil.

Diana foi casada com Príncipe Charles, filho da Rainha Elizabeth II, com quem teve William, terceiro na linha de sucessão ao trono, e Harry. Mesmo com o divórcio, Diana continuou sendo um importante elo entre a monarquia e o povo, liderou campanhas em benefício de portadores do vírus HIV e de vítimas de minas terrestres, além de ser responsável por romper tradições e modernizar a coroa do Reino Unido. O Repórter Brasil conta a história da Princesa que foi ícone mundial na década de 90.

Bicentenário da Independência

A poucos dias da comemoração de 200 anos da independência do Brasil, o Hoje é Dia lembra a assinatura do Decreto da Independência do Brasil por Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, em 2 de setembro de 1822. Reportagem da Agência Brasil retrata a história desses dois personagens envolvidos na proclamação.

Durante o período que antecede a comemoração do bicentenário, veículos da EBC fazem programação especial sobre a data comemorativa. Confira os conteúdos especiais da TV Brasil e da Agência Brasil.

* Estagiária sob supervisão de Alessandra Esteves.

