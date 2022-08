Planalto exibe exposição comemorativa aos 200 anos da Independência

O Palácio do Planalto exibe, até 15 de novembro, uma exposição alusiva aos 200 anos da Independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, abriram a exibição, hoje (15), com a assinatura no livro de visitantes.

Entre os itens em exposição estão bandeiras, selos, moedas, fotografias e outros documentos históricos. Os materiais estão espalhados pelo térreo do Palácio do Planalto, que abrirá a visitação para estudantes de escolas públicas do Distrito Federal e regiões próximas.

“Com toda certeza, as jovens gerações e aquelas que estarão por vir, lá na frente, lembrarão de nós aqui, o que nós fizemos, não pela Independência, porque isso pertence àqueles de 200 anos atrás, mas o que nós fizemos pelo bem maior de qualquer povo que é a sua liberdade. Então, é com esse espírito que essa exposição está sendo aberta e os festejos se farão sentir em todo território nacional até o nosso 7 de setembro”, disse Bolsonaro durante a abertura da exposição.