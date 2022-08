Polícia apreende, no Rio, pasta de cocaína que iria para a Maré

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, no estado do Rio, uma carga com 30 tabletes de pasta base de cocaína. Dois homens estavam em um veículo de passeio e foram detidos. A droga seria entregue no Complexo da Maré, formado por 17 comunidades, na zona norte do Rio.

Um veículo de passeio trafegava em alta velocidade pelo acostamento em frente ao posto da PRF, na Via Dutra, o que chamou a atenção dos policiais. Ao fiscalizar o carro, os policiais perguntaram o motivo de o veículo trafegar pelo acostamento, mas o motorista e o carona não responderam e ficaram nervosos.

Fundo falso

Os agentes realizaram uma fiscalização no carro e, na parte de trás, encontraram um fundo falso e, de dentro dele, foram retirados 30 tabletes de pasta base de cocaína, o que significa prejuízo de alguns milhões de reais para as organizações criminosas.

O motorista e passageiro afirmaram que levariam a droga para a comunidade do Complexo da Maré e que teriam pego a encomenda na capital paulista.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, onde os dois foram autuados e serão enviados a um presídio do estado, onde ficarão à disposição da Justiça, aguardando julgamento. Os nomes dos detidos não foram divulgados.