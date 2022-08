Portal da prefeitura no Rio continua fora do ar por ataque de hacker

Serviços do portal da prefeitura do Rio de Janeiro e da Plataforma Carioca Digital estão fora do ar há uma semana. A prefeitura informou que a Empresa Municipal de Informática (IplanRio) está trabalhando 24 horas por dia para o restabelecimento total do Datacenter municipal e a volta de todos os sistemas. "Os avanços têm sido diários, mas o retorno total do portal e todas as páginas de serviços, ainda inoperantes, seguem sem previsão", diz nota.

O ambiente digital do município foi alvo de ataque hacker na madrugada da última segunda-feira (15). A ação foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que está investigando o caso.

A prefeitura informou nesta segunda-feira (22) que os sistemas de pagamento da Secretaria de Fazenda foram restabelecidos, garantido o pagamento dos servidores e funcionários. Com isso, foram depositados benefícios de servidores, como auxílio creche, auxílio moradia e auxílio medicamento. A Secretaria Municipal de Habitação realizou, antecipadamente, o depósito dos Auxílios Habitacionais Temporários.

Em nota, a prefeitura informou que a IplanRio reassumiu o controle e administração dos sistemas e da rede dois dias após o ataque, mas os serviços digitais foram retirados do ar preventivamente para garantir a proteção dos dados. Os servidores que não estão online permanecerão desta maneira até que todo o ambiente digital esteja seguro. Até lá, prazos e vencimentos estão sendo adiados.

O site da prefeitura será usado apenas como plataforma para manter a população informada, até que o portal seja totalmente restabelecido. Por lá, a administração informou que "os dias em que o sistema está fora do ar não serão considerados dias úteis para fins de vencimento de tributos e nenhum contribuinte será prejudicado".

A Secretaria Municipal de Transportes prorrogou os prazos para apresentação de defesa prévia, indicação de real infrator e interposição de recurso de multa em 1ª instância para as autuações trânsito, com data de vencimento entre 12 e 31 de agosto de 2022, para o dia 30 de setembro. Os prazos de vistoria de todos os modais de transporte público, como táxis, ônibus, vans e kombis, também foram estendidos até que os sistemas voltem a funcionar de forma segura.

As redes sociais do município, que não foram afetadas pelo ataque hacker, também estão sendo usadas para manter a população informada.

