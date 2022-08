Rio: começa agendamento para troca de kits de parabólicas

A Siga Antenado começou hoje (4) o agendamento para a instalação dos kits com a nova parabólica digital, destinados às famílias do município do Rio de Janeiro inscritas em programas sociais do governo federal. Os kits vão substituir as antenas parabólicas tradicionais que essas famílias usam atualmente para sintonizar canais de televisão. Depois de agendamento, um técnico vai à residência para fazer a instalação. A previsão é distribuir e instalar cerca de 25,9 mil kits gratuitos na capital carioca.

A Siga Antenado, uma Entidade Administradora da Faixa (EAF), não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que venceram os blocos nacionais do leilão do 5G com as licenças da faixa 3,5 GHz. A EAF tem o dia 29 de agosto para liberar esta faixa de frequência.

O presidente da EAF, Leandro Guerra, explica que a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku) precisa ser feita para desocupar a faixa onde as atuais antenas operam, que passará a ser utilizada pela tecnologia 5G. O sinal transmitido para as parabólicas tradicionais nesta frequência será interrompido em breve. Segundo Guerra, a troca da tecnologia é importante para que não haja interferência.

5G

A ativação do 5G começou por Brasília, no início de julho. No fim do mês foi a vez de Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa e hoje está sendo em São Paulo. As próximas são Rio, Salvador, Goiânia e Curitiba.

“O 5G é uma quebra de paradigma porque eleva o nível de conexão para a internet móvel e traz muitos avanços em termo de tecnologia também, seja para o consumidor no uso cotidiano, ou seja, para a indústria que tem um ganho de produtividade”, afirmou Leandro Guerra.

As famílias inscritas em programas sociais do governo federal, que têm uma parabólica tradicional instalada e em pleno funcionamento, terão direito à instalação grátis do kit com a nova parabólica digital. “Com isso, elas vão ter mais qualidade de som e imagem. Vão perceber claramente na recepção do som e da imagem pela parabólica”, apontou.

As famílias que não estão inscritas nos programas sociais do governo poderão adquirir os kits de migração para a banda Ku em lojas de eletrônicos para TV. Já as que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe, instalada no alto da casa, antena digital interna e TV por assinatura, não precisarão fazer qualquer tipo de alteração.

Leandro Guerra defendeu o engajamento dos usuários de parabólicas no Rio de Janeiro para o avanço da troca dos equipamentos pela Siga Antenado e o início do processo de implementação do 5G no Brasil pelas operadoras de telecomunicações.

O agendamento para a instalação grátis do kit pode ser feito pelo telefone 0800 7292404 ou pelo site www.sigaantenado.com.br. É preciso preencher o formulário com o número de identificação social (NIS) ou CPF. A instalação será agendada para o dia e horário mais conveniente para o beneficiário.

Conforme o presidente da EAF, há dois processos ocorrendo paralelamente, um é referente à recepção da TV parabólica e o outro à proteção das antenas profissionais de satélites. “Essas antenas precisam ser protegidas porque operam em uma frequência muito próxima do 5G. Então, a Siga Antenado executa um trabalho de proteção dessas antenas com a instalação de equipamentos que são filtros. Essas antenas são utilizadas por diversos serviços, principalmente na radiodifusão para retransmissão de programação de TV e rádio e para o ensino a distância, entre outros. Esse serviço é totalmente custeado com recursos da Siga Antenado”, informou.

Além disso, a promessa é que haverá uma rede privativa que será construída em quatro anos destinada à comunicação exclusiva do governo federal. “Uma rede móvel em Brasília e uma rede fixa metropolitana de fibra ótica em todas as capitais brasileiras conectando os prédios públicos do governo federal”, concluiu.