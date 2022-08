Rompimento na adutora compromete fornecimento de água em Paquetá

A Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento de água na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, distante cerca de 15 km do Rio de Janeiro, informa que houve um rompimento na adutora subaquática que abastece a ilha, comprometendo o fornecimento de água na região.

“Uma balsa com 450 mil litros de água e outra com 240 mil litros já foram disponibilizadas pela concessionária para manter a ilha abastecida hoje, enquanto mergulhadores realizam um trabalho complexo para concluir os reparos do vazamento”, informou a concessionária.

O trabalho de reparo vai continuar neste sábado (13).

Moradores de Paquetá reclamam que estão sem água há dois dias e somente hoje técnicos da concessionária chegaram no bairro para avisar à população do vazamento na adutora subaquática.

O Hospital Municipal Arthur Villaboim, que atende a população, conta com duas cisternas para atender suas necessidades.

Localização

A Ilha de Paquetá está localizada na Baía de Guanabara e a principal forma de acesso é por barcas que partem da Praça XV de Novembro, na região central do Rio.

Paquetá tem população de 3.612 habitantes, sendo 1.935 mulheres (53,6%) e 1.677 homens (46,4%), sendo 12,8% da população são crianças com até 14 anos de idade e 31,6% idosos com 60 anos ou mais de idade.

A concessionária Águas do Rio solicita aos moradores que usem água de forma consciente e diz que está à disposição da população pelo 0800 195 0 195 (ligações ou mensagens via WhatsApp).