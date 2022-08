Salão de carreiras aproxima brasileiros de empresas francesas

O Salão de Carreiras França-Brasil está com inscrições abertas até amanhã (12) para interessados em oportunidades de trabalho em empresas francesas no Brasil. O evento vai ocorrer de forma presencial, no dia 23 de agosto, no Rio de Janeiro; e, de forma remota, no dia 24, para participantes de todo o país.

Participam do salão companhias como a L’Oreal, CMA CGM, Accor e Safran, e organizações como a Médicos sem Fronteiras, fundada na França. A promoção do encontro é da Embaixada da França no Brasil e do Campus France Brasil, a agência oficial do governo francês responsável pela divulgação do ensino superior francês em mais de 110 países.

Para se inscrever, é necessário entrar na página do evento na internet. As atividades presenciais serão realizadas na Aliança Francesa da Tijuca, na zona norte do Rio, localizada na Rua Andrade Neves, 315.

Além de brasileiros interessados em trabalhar em empresas francesas, fazem parte do público-alvo do evento os estrangeiros residentes no Brasil que tenham conexões profissionais ou acadêmicas com a França.

O tema do evento serão os pilares do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental. Entre as atividades, estão debates e conferências. É possível ainda marcar reuniões de até 15 minutos com representantes das instituições participantes.