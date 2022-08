Serviços no Rio ainda não foram normalizados após ataque de hacker

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, informou que equipes trabalham 24 horas para normalizar os serviços prestados pelo município, vítima de ataque de hacker na madrugada de segunda-feira (15). O ataque criminoso tentou furtar dados sigilosos do governo municipal. "Logo que a gente percebeu a ameaça, as equipes técnicas tiveram que retirar do ar, preventivamente, todo o sistema, para proteger a população, afirmou.

O prefeito não falou, no entanto, em prazo para que os serviços essenciais da prefeitura sejam normalizados. “O crime foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para que o responsável seja identificado e punido”.

"Tenho a exata noção dos transtornos que essa ação criminosa está provocando na vida das pessoas. Eu queria tranquilizar os contribuintes e informar que esses dias em que o sistema estiver fora do ar não vão ser considerados como dias úteis para fins de vencimento de tributos e contas”.

Paes disse ainda que vai seguir trabalhando firme para normalizar os serviços. "É uma situação absolutamente nova para nós. Ela infelizmente tem acontecido, como no STJ (Superior Tribunal de Justiça), na ANP (Agência Nacional de Petróleo), em grandes empresas. Estamos trabalhando para resolver o problema e devolver a tranquilidade aos cariocas. Pedimos compreensão".