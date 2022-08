Sesc Argumenta recebe inscrições até o dia 21

O Serviço Social do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Sesc RJ) recebe até o próximo dia 21 inscrições para o 4º Sesc Argumenta, laboratório imersivo gratuito de desenvolvimento de argumentos e capacitação de profissionais do setor audiovisual, com ênfase para novos roteiristas de projetos cinematográficos. Profissionais experientes do mercado audiovisual ajudarão os novos autores a aprimorarem seus projetos.

Na última edição, realizada no ano passado, os consultores convidados foram Aleksei Abib, Camila Agustini, Davi Kolb, Glenda Nicácio e Hilton Lacerda. A lista de nomes desta quarta edição será anunciada em breve, sendo todos roteiristas experientes no mercado audiovisual.

"O objetivo principal do Sesc Argumenta é garantir um espaço amplo de reflexão profunda e livre, que possibilite aos roteiristas desenvolverem suas vozes autorais e seus projetos de longa-metragem”, explicou Leandro Luz, analista de Audiovisual do Sesc RJ.

Segundo ele, “a relevância do projeto se traduz no fomento à produção cinematográfica de ficção, ao desenvolvimento da escrita e no apoio a profissionais em início de carreira".

Etapas

Os novos roteiristas interessados em participar do laboratório devem se inscrever no site do Sesc Argumenta até 21 de agosto. Os nomes dos dez selecionados serão divulgados no dia 10 de outubro. As atividades serão realizadas no período de 13 a 18 de novembro, no Sesc Nogueira, em Petrópolis, região serrana fluminense. Os custos de transporte aéreo e terrestre, assim como estadia e alimentação, serão arcados pelo Sesc RJ.

Durante o Sesc Argumenta, os autores selecionados terão a oportunidade de aperfeiçoar o processo de escrita por meio de metodologias e estruturas dramatúrgicas que contribuam para a evolução de suas histórias e para seu desdobramento em novas peças literárias. Participarão também de ações formativas que oferecerão instrumentos teóricos, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento dos argumentos selecionados.

Durante o mês de novembro, haverá também uma programação paralela com sessões de cinema gratuitas nas unidades do Sesc Quitandinha (Petrópolis), Nova Friburgo e Teresópolis, além de exibições de masterclasses online ministradas por profissionais da área do audiovisual.

O projeto é direcionado a autores, maiores de 18 anos de idade, estreantes ou não estreantes no universo cinematográfico, sendo que os não estreantes só poderão ter, no máximo, um longa-metragem de ficção produzido na função de roteirista ou diretor.