Teresina festeja Dia da Cultura Nordestina com Procissão das Sanfonas

Nordestinos de todo o Brasil celebram hoje o legado de sua identidade e tradições. Em 2 de agosto celebra-se o Dia da Cultura Nordestina. A data foi escolhida em homenagem ao músico brasileiro Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que faleceu nessa data, em 1989.

Símbolo da cultura do Nordeste, nascido no município de Exu, em Pernambuco, Gonzaga é tido como um dos grandes porta-vozes, não só por ter tocado melodias da região e ter cantado letras descrevendo os costumes do sertanejo, mas também por sempre trajar o chapéu e o gibão de couro, peças de referência na vestimenta tradicional.

Dentre as dezenas de festejos em vários estados do país que celebram o Dia da Cultura Nordestina, um deles leva, há muitos anos, a música do Rei do Baião para as ruas de Teresina, capital do Piauí: é a Procissão das Sanfonas, que este ano chegou à edição de número 14.

Ouça na Radioagência Nacional

Após dois anos sem uma edição presencial por causa da pandemia covid-19, será realizado hoje o tradicional cortejo com dezenas de sanfoneiros, com concentração na Catedral de Nossa Senhora das Dores a partir das 15h, e encerra em palco montado em frente ao Museu do Piauí, onde acontecerão várias homenagens e premiações. Bonecos gigantes de Luiz Gonzaga, Padre Cícero, Lampião e Maria Bonita acompanham a procissão.

Este ano, além de lembrar os 33 anos sem Gonzagão, o evento festeja os 75 anos da música Asa Branca e também os 80 anos de outro ícone nordestino, o baiano Gilberto Gil.