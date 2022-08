Tony Kanaan é o entrevistado do Sem Censura de hoje

O piloto Tony Kanaan é o convidado do programa Sem Censura desta segunda-feira (8). No bate-papo com a apresentadora Marina Machado, ele traça um panorama da carreira vitoriosa no automobilismo.

Nascido em Salvador no ano de 1974, mudou-se com os pais para São Paulo, aos seis meses de idade. Aos oito anos ganhou do pai o primeiro kart.

Entre os anos de 1986 e 1990, dos 12 aos 16 anos de idade, foi cinco vezes campeão paulista e uma vez campeão brasileiro da modalidade. Aos 13 anos, perdeu o pai e, para continuar competindo, precisou trabalhar numa fábrica de karts.

Competiu na Fórmula Ford e na Fórmula Chevrolet. Na Itália, conquistou o título no Campeonato Italiano de Alfa Boxes e disputou a Fórmula 3 Italiana. Em 1997, conquistou o campeonato da Indy Lights nos Estados Unidos.

Entre 2003 e 2010, correu pela equipe Andretti-Green, quando entrou para a história do esporte a motor ao conquistar o primeiro título em 2004 na Indy Race League.

Em 2013, Kanaan realizou a maior conquista da carreira: após doze tentativas, venceu as 500 Milhas de Indianápolis, circuito oval mais famoso do mundo.

Após 23 temporadas competindo nos Estados Unidos, no ano de 2020 Tony ensaiou uma despedida das pistas, disputando apenas algumas provas durante a temporada, no projeto #tklastlap.

Em 2021, foi convidado pela equipe Ganassi para correr nos circuitos ovais. No mesmo ano, passou a competir no Brasil pela Stock Car.

Atualmente, disputa a segunda temporada como como piloto da Texaco Full Time Sports. Em 2022, participou pela 21ª vez da Indy 500 e terminou em terceiro lugar.

O jornalista Celso Miranda, do canal Bandsports e o jornalista e gestor esportivo Anderson Marsili participam como debatedores convidados desta edição.

