Turista americano atingido em tiroteio no Rio continua em estado grave

O estado de saúde do turista norte-americano Joseph T. Thomas, 28 anos, ferido no pescoço durante um tiroteio entre milicianos e traficantes no Morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte do Rio, continua grave.

Ele foi transferido no início da madrugada de hoje (11) do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio, para o Hospital Samaritano de Botafogo, na zona sul da cidade. Segundo a unidade, que é da rede privada, o jovem está internado do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o turista norte-americano Joseph T.Thomas, transferido de unidade pública, durante a noite de ontem (10/8), encontra-se internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O estado de saúde do paciente é grave”, informou em nota.

O turista norte-americano estava dentro do apartamento de uma amiga, onde está hospedado de férias, quando foi atingido na última terça-feira (9).

Em resposta à Agência Brasil, o consulado norte-americano informou que não pode dar informações sobre o atendimento ao jovem. “A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos estão cientes das matérias publicadas na mídia sobre o cidadão norte-americano vítima de violência no Rio de Janeiro. Devido à lei de privacidade, não podemos comentar sobre o caso.”

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio, ainda em consequência do tiroteio, um homem foi encontrado morto por equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na terça-feira, na Rua Padre Telêmaco, também em Cascadura. Além de Thomas, dois passageiros de um ônibus que passava perto na comunidade também foram atingidos e levados para o Hospital Salgado Filho. O caso está sob investigações da Delegacia de Homicídios do Rio.