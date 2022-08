TV Brasil amplia rede com ingresso da RBI TV como afiliada

A TV Brasil fortalece a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) com a integração da mais nova afiliada: a emissora RBI TV e sua rede de retransmissoras. A novidade amplia o alcance da programação para várias metrópoles do país e dezenas de municípios do interior de São Paulo.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente, a negociação traz benefícios para o cidadão brasileiro. "A entrada da RBI TV é resultado de extensa negociação. O ingresso da emissora vai impactar positivamente em várias localidades, inclusive em praças do Painel Nacional de Televisão (PNT)."

O PNT mede a audiência de emissoras nacionais nos 15 maiores mercados de conteúdo televisivo.

A emissora chega para somar à RNCP que cresceu bastante nos últimos anos. Atualmente com cerca de 60 emissoras, a estrutura disponibiliza o sinal por satélite e por meio das operadoras de televisão a cabo. A rede liderada pela TV Brasil também se consolidou como a quinta emissora mais assistida do país.

A cooperação vai ajudar no processo de expansão da TV Brasil. A disponibilização das produções do canal na telinha da RBI TV promove o acesso do público às produções transmitidas pela RNCP. O acordo leva esse sinal para muitas regiões até então sem janela da TV Brasil, além de providenciar o melhor do conteúdo nacional aos telespectadores.

A emissora pública tem priorizado o crescimento de sua rede. O trabalho de integração tem o propósito de levar ao ar produções de qualidade e valorizar aspectos regionais nos quatro cantos do país. A RNCP tem o objetivo de difundir as atrações da TV Brasil, além de incentivar a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdos artísticos e jornalísticos.

A participação na rede é firmada por meio de contratos e acordos de cooperação nos quais as afiliadas se comprometem a transmitir a programação da TV Brasil e a participar de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC, gestora do canal público, disponibiliza a rica programação, conteúdos jornalísticos de relevância nacional, realiza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.