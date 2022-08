Vento forte chega ao Rio e semana deve começar com frente fria

Ventos fortes chegaram à cidade do Rio de Janeiro no fim da tarde deste domingo (28), confirmando a previsão de virada do tempo após um final de semana de sol e com poucas nuvens. Para amanhã (29), a previsão é que os termômetros despenquem e não marquem mais do que 24 graus Celsius.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR), os ventos atingiram primeiro a zona oeste, e rajadas de 53 km/h foram registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na estação Marambaia, entre 15h e 16h. No intervalo seguinte, de 16h às 17h, o Inmet captou rajadas de 72 km/h no Forte de Copacabana, na zona sul.

O Centro de Operações da prefeitura também recebeu informações da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), que registrou ventos de 53 a 55 km/h no Aeródromo de Santa Cruz, na zona oeste, e nos aeroportos Santos Dumont, no centro, e Galeão, na zona norte.

A previsão do serviço meteorológico municipal, Alerta Rio, é que a chegada de uma frente fria cause chuva fraca a moderada e ventos moderados a fortes a partir da noite de hoje. Na segunda-feira (29), com a passagem desta frente fria pelo oceano, o céu estará nublado a encoberto, e deve haver chuva fraca a moderada. Os ventos poderão continuar fortes e as temperaturas apresentarão acentuado declínio, com mínimas chegando a 14 graus Celsius.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com início às 21h de hoje e informou que ondas de até 2,5 metros devem chegar à orla da cidade. O término está previsto para as 21h de terça-feira (30).