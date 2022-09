Acordo de cooperação quer ampliar alcance do programa Qualifica Mulher

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, assinou neste sábado (24) um acordo de cooperação com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil que pretende ampliar o alcance do programa Qualifica Mulher. Segundo Ana Claudia Badra Cotait, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da confederação, o acordo assinado prevê uma união de esforços entre a pasta e a rede associativa, formada por 2,3 mil associações comerciais.

"Com a capilaridade que a gente tem, conseguimos chegar na ponta dessa mulher tanto através do Qualifica Mulher quanto através da nossa rede para ajudar a empreender. A ideia é essa e aí entra o caixa para essas mulheres, com crédito, apoio financeiro, educação financeira e o suporte que ela precisa para que ela possa não só sair de uma situação vulnerável em que vive, mas também para ela fazer o que ama", explicou.

A parceria, acrescentou Ana Claudia, deve começar a funcionar em cerca de um mês. "Vamos montar toda uma rede de relacionamento e um site único para essa mulher se inscrever. Ela terá também a possibilidade de procurar uma associação comercial na cidade dela e vamos dar o suporte à ela por meio da nossa rede", disse.

A ministra Cristiane Britto lembrou que o programa Qualifica Mulher ajuda a mulher a romper com o ciclo de violência do qual ela é vítima. "Não tem como falar de empreendedorismo e de capacitação das mulheres sem falar de prevenção da violência. Sabemos que a autonomia econômica é a grande porta de saída para essa mulher que está nesse ciclo de violência. E também de prevenção para aquela mulher que, infelizmente, um dia, estiver nesse ciclo de violência", disse.

"Essa confederação tem uma capilaridade muito grande e já tem muitos cursos para capacitar essas mulheres. O que a gente quer é dar ainda mais capilaridade e encaminhar essas mulheres que são vítimas de violência para esses cursos. Também queremos não só levar a capacitação, mas pegar nossas campanhas de combate à violência e fazer com que essa força associativa seja nossa voz lá na ponta", acrescentou.

Também participou do evento de assinatura do acordo a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques. "Essa é uma união de forças em torno desse propósito que é proteger e promover as mulheres na sociedade para que elas tenham liberdade para ir e vir, liberdade econômica e liberdade para fazer suas escolhas e realizar seus sonhos", avaliou.

O programa

O Qualifica Mulher é um programa que promove a capacitação de mulheres, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade social. O projeto visa a formar uma rede de parcerias com o poder público federal, estadual, distrital e municipal, entidades e instituições privadas, para fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo, para geração de emprego e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é impulsionar a autonomia financeira dessas mulheres.