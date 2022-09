Dupla As Marcianas embala o programa Canto e Sabor do Brasil

A TV Brasil apresenta a participação especial da dupla sertaneja As Marcianas no programa Canto e Sabor do Brasil deste domingo (18), às 11h. As cantoras Celina Sant'Angelo e Adriana Bastos são recebidas para um almoço com música pelo anfitrião Paulinho del Ribeiro. A atração também pode ser acompanhada no app TV Brasil Play.

As convidadas cantam clássicos do repertório da dupla como os sucesso Porque brigamos, Por causa de você e Amor que não tem jeito. Paulinho del Ribeiro ainda declama Amargurado e as artistas cantam o final da canção.

Enquanto as cantoras executam as suas principais composições, o apresentador prepara uma refeição. A receita é uma carne sertaneja com tolete de palmito e champignon fatiado no molho madeira. O prato é feito no velho fogão a lenha da cozinha colonial da fazenda.

Referência feminina no sertanejo

Com mais de quatro décadas de trajetória no universo da música sertaneja, As Marcianas fazem história no gênero. A parceria é uma das principais representantes femininas e têm espaço assegurado em um segmento que na época do início de carreira era majoritariamente masculino.

A dupla alcançou o estrelato ainda no começo do projeto, nos anos 1980, ao lançar hits marcantes e conquistar discos de ouro e de platina. O estilo próprio sempre foi um dos diferenciais das cantoras. O figurino com roupas brancas também caracteriza a performance nos palcos do país.

Há muito tempo na estrada, o trabalho já teve diversas formações. A estreia de As Marcianas reunia Celina Sant'Angelo e a irmã Ivone Sant'Angelo, em 1981. Filhas do cantor João Mineiro, da dupla com Marciano, elas apresentavam obras que atravessam gerações e são lembradas até hoje.

A atual parceria entre Celina e Adriana Bastos está consolidada há quase duas décadas desde a primeira metade dos anos 2000. As Marcianas mantêm viva a tradição musical sertaneja e honram o legado que difundem Brasil afora.

Programa Canto e Sabor do Brasil

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro. A produção está em sua segunda temporada na programação da emissora pública.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

Ao vivo e on demand

Canto e Sabor do Brasil – domingo, dia 18/9, às 11h, na TV Brasil

