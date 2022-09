EBC prorroga inscrições para processo seletivo de estágio

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) amplia o período de inscrições para o terceiro processo seletivo de estágio de 2022. Os interessados podem se candidatar até domingo, dia 25 de setembro, às 17h. As oportunidades são para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Tabatinga (AM).

A seleção oferece 18 vagas para estudantes de níveis superior, técnico e médio. Há formação de cadastro de reserva para convocação durante o período de validade do certame. Inicialmente o processo seletivo tem duração de seis meses.

O candidato deve ter disponibilidade para estagiar durante quatro horas diárias. O estudante também precisa ter cursado metade das disciplinas e não pode estar no último semestre do curso. Os alunos do ensino médio têm que estar, no mínimo, no segundo ano.

Para concorrer, os interessados devem fazer cadastro gratuito e realizar prova online no site da Super Estágios. O gabarito e o resultado final serão divulgados nos dias 26 e 27 de setembro, respectivamente. O início das convocações está previsto para o dia 28 de setembro.

O estagiário de nível superior receberá bolsa no valor de R$ 600, enquanto o de nível técnico receberá R$ 500 e o de nível médio, R$ 400. Além da bolsa, todos os estagiários têm direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados.

Acesse o regulamento e as novas datas do cronograma com a prorrogação das inscrições.

Vagas e cadastro de reserva

Em Brasília, as oportunidades para estudantes de nível superior são para os seguintes cursos: administração (1 + CR), ciências contábeis (6 + CR), jornalismo (6 + CR) e publicidade (1 + CR). Há formação de cadastro de reserva para a graduação em audiovisual.

Ainda no Distrito Federal, os alunos dos cursos técnicos concorrem a uma vaga e cadastro de reserva na área de eletrônica e entram no cadastro de reserva no curso de informática. Os estudantes de ensino médio disputam uma vaga e cadastro de reserva.

No Rio de Janeiro, há formação de cadastro de reserva para os três níveis. Os interessados em participar do processo seletivo devem cursar graduação em jornalismo ou engenharia civil, curso técnico de informática ou estar no ensino médio.

Já em São Paulo, as vagas são para nível superior no curso de administração e para nível técnico na área de informática, ambas com cadastro de reserva para os habilitados na seleção.

Os interessados de Tabatinga ingressam no cadastro de reserva para alunos do ensino médio.

Prova e classificação

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, poderá ser realizada no momento em que o candidato efetivar a inscrição no processo seletivo no site.

Composta por 30 questões, a avaliação terá duração de 60 minutos. O conteúdo da prova está organizado entre língua portuguesa, conhecimentos gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) e conhecimentos específicos de cada curso.

Os estudantes que obtiverem nota inferior a 50% do total da prova estão automaticamente desclassificados. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação e da oferta de vaga no curso e localidade indicada durante a inscrição.

A critério da área de lotação, o candidato de nível superior poderá ser chamado para uma entrevista, presencial ou on-line, para avaliação de habilidades específicas. O encontro vai servir para verificar a adequação do perfil do estudante às atividades a serem desenvolvidas no estágio.

Com validade de seis meses a partir da homologação do resultado, o processo seletivo pode ser prorrogado integral ou parcialmente, a critério da EBC. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Super Estágios pelo endereço de e-mail adm.bsb@superestagios.com.br.

Sobre a Empresa Brasil de Comunicação

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).