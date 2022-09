Festival de Música da EBC: classificadas são anunciadas neste domingo

Chegou a hora da primeira decisão. O Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil, promovido pela Empresa Brasil de Comunicação, anuncia, neste domingo (25), às 12h, os primeiros classificados para as fases finais do evento. A seleção foi feita pela comissão julgadora do evento.

Conheça os trabalhos escolhidos (a partir de 12h)

Os sons e as expectativas na programação

Neste domingo também começa o período de divulgação dos materiais nas rádios EBC. As músicas passam, agora, a ser veiculadas durante toda a programação das emissoras até o dia 10 de outubro. Isso vai permitir que ocorra a votação popular dentro desse período.

Para o gerente da Rádio MEC e coordenador do festival, Thiago Regotto, a divulgação dos trabalhos em programação das emissoras de rádio garante aos participantes uma oportunidade diferenciada.

“O músico ganha uma exposição que já possibilita a projeção das carreiras desses artistas”, afirma o coordenador do festival.

Inclusive, Regotto testemunha que a tradição dos festivais da EBC tem garantido ao longo do tempo belos caminhos aos artistas que se classificam para as etapas decisivas.

Os trabalhos estão divididos em cinco categorias: Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Clássica; Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Instrumental; Prêmio Rádio MEC de Melhor Música Infantil; Prêmio Rádio Nacional de Melhor Música Popular; e Prêmio Rádio Nacional do Alto Solimões de Melhor Música Regional.



A seleção das músicas levou em conta a qualidade artística da obra (música, letra, partitura e interpretação), a originalidade e a qualidade da gravação.

Agora, nessa terceira etapa, o público pode acompanhar a transmissão e participar da escolha das semifinalistas pelo voto popular na internet até 10 de outubro.

O anúncio das obras que seguem na disputa ocorre em 11 de outubro. A divulgação das 15 músicas finalistas – três por categoria, sendo cinco definidas pelo público e dez escolhidas pela Comissão Julgadora – será realizada no dia 5 de novembro. As músicas permanecem na programação das emissoras até o dia 6 de dezembro, quando as ganhadoras serão conhecidas.

No palco

As músicas que chegarem à final concorrem aos prêmios em um show na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. O evento anunciará a decisão do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil. Os artistas vencedores receberão os troféus em cada categoria.

Os autores das obras concorrentes vão poder contar com a veiculação nas emissoras afiliadas que integram a Rede Pública de Rádios, bem como nos demais veículos da EBC, como a TV Brasil, e suas plataformas digitais.

Cronograma a partir de agora do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil

25/09 a 10/10 – Período de veiculação das músicas classificadas

25/09 a 10/10 – Votação popular para definir semifinalistas nas emissoras

11/10 – Divulgação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Período de veiculação das músicas semifinalistas

11/10 a 04/11 – Votação popular para definir uma música finalista por categoria

05/11 – Divulgação das músicas finalistas

05/11 a 06/12 – Período de veiculação das músicas finalistas

06/12 – Divulgação dos vencedores