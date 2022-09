Marinha comemora, em Brasília, Bicentenário da Independência

Em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, a Marinha realiza até domingo (4), em Brasília, a Exposição da Independência. No estande são apresentados ao público equipamentos utilizados pelos Fuzileiros Navais e pelas atividades de apoio ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar).

Entre estes equipamentos estão uma viatura Astros, com sistema de lançadores múltiplos de foguetes de artilharia; um Carro Lagarta Anfíbio -CLAnf, blindado de transporte de tropas; uma viatura SL CC SK-105 A2S, blindado de combate leve armado com um canhão; uma viatura Piranha, blindado sobre rodas 8x8; um Obuseiro Light Gun, canhão de longo alcance; e uma embarcação da Capitania Fluvial de Brasília, usada na fiscalização de lagos e rios.

A exposição é realizada no Estacionamento do Parque Ana Lídia, de 9h às 17h. Os visitantes também poderão conhecer os veículos de operações do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Trânsito, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Força Nacional.

Esquadra brasileira

Em novembro, a Marinha também comemorará os 200 anos da Esquadra, criada para combater as forças navais portuguesas que se opunham à independência do Brasil, em 1822.

Em 10 de novembro daquele ano, o pavilhão nacional foi içado pela primeira vez em um navio de guerra brasileiro, a Nau Martim de Freitas, posteriormente rebatizada de Nau Pedro I, o primeiro navio Capitânia da Esquadra.