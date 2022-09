São Paulo tem manhã chuvosa e instabilidade permanece ao longo do dia

A manhã de hoje (28) continua chuvosa na capital paulista e no decorrer do dia o tempo ficará encoberto e com chuvas de fracas a moderada intensidade devido a áreas de instabilidade.

Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a entrada de ventos do quadrante sul facilita o ingresso de ar frio de uma frente fria que está se afastando para o litoral do Rio de Janeiro. A temperatura máxima será de 17 ºC e à noite a mínima será de 14 ºC.

Segundo os dados do CGE, o acumulado médio de chuva na capital paulista ontem (27) foi de 35 milímetros (mm), o que corresponde a 53,2% da média do mês que é de 65,8 mm. “Não chovia tão forte na capital desde 12 de março deste ano, quando o acumulado foi de 56,2 mm”, disse o CGE.

Até as 7h da manhã desta quarta-feira (28), o volume médio de chuva de setembro de 2022 atingiu 107,3 mm, ou seja, o acumulado total está 56% acima do esperado para o mês.

O CGE também alerta para o potencial deslizamento de terra em áreas de risco. Por conta dessa situação a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou estado de atenção para escorregamentos e baixa temperatura.

Previsão

Segundo as previsões do CGE, as instabilidades se afastam amanhã (29), mas os ventos que sopram do oceano continuam provocando ar frio e úmido para a região metropolitana de São Paulo. O céu permanece encoberto com garoa ocasional e sensação de frio. Os termômetros oscilam entre a mínima de 13ºC e a máxima de 15ºC.

Na sexta-feira (30), o céu continuará nublado a encoberto, com propagação de novas áreas de instabilidade que provocam chuva a partir do meio do dia. Há potencial para chuva com até moderada intensidade. A temperatura continua baixa com mínima de 13ºC e máxima de 17ºC, e a umidade elevada, acima dos 70%.

Danos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no período de 0h de hoje até 7h55, houve nove chamados para queda de árvores, sem nenhuma vítima. Não houve chamados para desabamentos, desmoronamentos e enchentes.

De acordo com o CGE, no momento não há registro de pontos de alagamento. Mesmo assim, o alerta é para que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas se a chuva causou inundações e que as pessoas não se aventurem a enfrentar correntezas. É recomendado ainda que fiquem em lugar seguro, longe da rede elétrica e não parem debaixo de árvores, além de abrigar-se em casas e prédios.

“Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) no número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias”, informou o CGE.