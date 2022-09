SP: Polícia Civil analisa imagens e ouve testemunhas de desabamento

A Polícia Civil está analisando imagens e ouvindo testemunhas para identificar as causas do desabamento que matou nove pessoas nesta terça-feira (20), em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Itapecerica da Serra.

Ontem, uma arquibancada desabou na empresa de contêineres Multiteiner, provocando a morte de nove pessoas e deixando 31 feridas. Destas, 28 foram encaminhadas aos prontos-socorros de Jacira, Geral de Itapecerica e Central de Itapecerica. O candidato a deputado estadual Jonas Donizette, do Solidariedade, foi um dos que se feriram no acidente.

Segundo relatos, o auditório que desabou ficava em uma espécie de mezanino. O Corpo de Bombeiros empregou 80 agentes nos trabalhos de busca e resgate no local.