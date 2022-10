Coluna de Cinema: mais de 200 filmes na mostra internacional de SP

Semana repleta de filmes para todos os gostos estreando nas telonas, além de opções para quem escolhe a sala de casa para um mergulho no cinema. Destaco também as mostras e festivais de cinema presenciais e online. E vamos as dicas !

Rir para Não Chorar

Uma comédia dramática brasileira entra em cartaz em todo país: Rir para não chorar.

O filme, dirigido pela cineasta brasiliense Cibele Amaral e produzido magistralmente por Patrick Djongh, traz uma história doce, divertida e de superação.

Na trama, o ex-CQC Rafael Cortez interpreta o comediante de stand-up Flávio Pontes. Ele descobre que sua mãe, dona Graça, está com um câncer terminal.Os dois são muito ligados, o que transforma a iminente despedida em uma tragédia grega. Enquanto sua mãe, uma mulher prática e bem-humorada, absorve a notícia com naturalidade, ele sofre e, entre suas performances, começa a questionar o sentido da existência.

Imperdível para todas as idades!

Blockbuster baseado em HQ em Cartaz

Uma das grandes estreias nos cinemas de todo país é o filme baseado em um personagem de histórias em quadrinhos: a super produção Adão Negro.

Uma história em torno de um anti-herói, baseado no personagem dos quadrinhos Black Adam da DC Comics: o grande antagonista de Shazam!, cuja história de origem explorada, revela seu passado de escravo no país Kahndaq, nascido no Egito antigo.

E o mais interessante da trama: Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e se torna um feiticeiro.

Adaptação de A Bela e a Fera na TV Brasil

Outra dica na telinha de casa, no Festival de Cinema da TV Brasil, é o filme A Bela e a Fera. Com Vincent Cassel, Lea Seydoux, a trama é do clássico já conhecido, porém, em um filme live action e francês.

Após o naufrágio de seu navio, um comerciante financeiramente arruinado se exila no campo com seus seis filhos, três rapazes e três moças. Apenas a filha mais nova, Bela, uma menina alegre e cheia de graça, fica entusiasmada com a vida rural.

Um dia, quando o pai arranca uma rosa de um jardim encantado para a filha, é condenado à morte pelo proprietário do castelo, um monstro. A doce Bela se oferece, então, para ficar no lugar do pai, mas, uma vez dentro do palácio, encontra não a morte, mas alguém com uma vida estranha, repleta de magia e tristeza.

Domingo, dia 23, às 16h, na TV Brasil

Mostra de Cinema de São Paulo

Para quem está em São Paulo, chega uma das principais atrações do cinema nacional e internacional: a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Nesta 46ª edição, um convite para mais de 200 filmes, a maioria inédita no Brasil.

Agora, dá para curtir a a mostra em casa.São 17 filmes exibidos gratuitamente nas plataformas de streaming SPcine play e Sesc digital.

Lembrando que no SPcine play, os longas já estão disponíveis e podem ser vistos até o fim da mostra, em 2 de novembro - ou quando os títulos alcançarem 800 visualizações. É preciso fazer cadastro no site para ter acesso a eles.

Todas as informações sobre a mostra estão no site oficial.