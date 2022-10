Festival de Natal de SP: prazo para envio dos projetos vai até dia 10

O prazo para envio de propostas para captação de parceria, organização, patrocínio, promoção e realização de decoração e ações do Festival de Natal da cidade de São Paulo se encerra no dia 10 de outubro.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o objetivo do chamamento público é selecionar as melhores propostas para serem colocadas em prática na capital paulista durante a celebração de Natal. As propostas, que precisam ser entregues pessoalmente na Coordenadoria de Administração e Finanças da secretaria, localizada na Rua Boa Vista, no centro da capital, serão analisadas por uma comissão.

Neste ano, o Festival de Natal terá duração aproximada de 23 dias e a previsão é de que o evento conte com um público rotativo estimado de 2 milhões de pessoas.

A montagem das decorações, iluminações e ativações devem ocorrer entre os dias 2 de novembro e 1º de dezembro. O valor estimado para as decorações, iluminações e intervenções para o festival é de R$ 9,9 milhões.

O edital para o chamamento público pode ser consultado por este site.